Албин: На транспортную инфраструктуру не хватает семь миллиардов в год

«Меня беспокоит транспортная инфраструктура, годовой дефицит на эти цели составляет порядка 7 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба Смольного.

По словам Албина, девелоперам нужно снимать «точки напряжения» на границах Петербурга и Ленобласти, чтобы массовая жилая застройка на периферии не обернулась транспортным коллапсом.