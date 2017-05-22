Албин: На транспортную инфраструктуру не хватает семь миллиардов в год
Петербургу не хватает семи миллиардов в год на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом 22 мая заявил на совещании с крупнейшими застройщиками
Петербургу не хватает семи миллиардов в год на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом 22 мая заявил на совещании с крупнейшими застройщиками
«Меня беспокоит транспортная инфраструктура, годовой дефицит на эти цели составляет порядка 7 млрд рублей», — цитирует его
По словам Албина, девелоперам нужно снимать «точки напряжения» на границах Петербурга и Ленобласти, чтобы массовая жилая застройка на периферии не обернулась транспортным коллапсом.