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19:04 (мск), источник: Фонтанка

Албин: На транспортную инфраструктуру не хватает семь миллиардов в год

Петербургу не хватает семи миллиардов в год на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом 22 мая заявил на совещании с крупнейшими застройщиками вице-губернатор Игорь Албин.

Источник: РИА "Новости"

«Меня беспокоит транспортная инфраструктура, годовой дефицит на эти цели составляет порядка 7 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба Смольного.

По словам Албина, девелоперам нужно снимать «точки напряжения» на границах Петербурга и Ленобласти, чтобы массовая жилая застройка на периферии не обернулась транспортным коллапсом.

Вице-губернатор также заявил, что город, несмотря на на дефицит бюджета, будет развивать транспортные пересадочные узлы: их будет 64, причем 10 попали в первоочередной список. Партнерство города и бизнеса будет строиться на основе участия компаний в строительстве инфраструктурных, капиталоемких объектов с последующим предоставлением инвестору площадей для размещения коммерческих объектов и извлечения прибыли.

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