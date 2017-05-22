В Уфе на девять дней частично перекроют улицу Тукаева
С 24 мая будет частично перекрыта для проезда автотранспорта улица Тукаева в Уфе. Об этом сообщили в администрации города.
С 24 мая будет частично перекрыта для проезда автотранспорта улица Тукаева в Уфе. Об этом сообщили в администрации города.
Как пояснили в мэрии, ограничение движения коснется половины улицы возле дома № 6. Оно будет связано с проведением работ по устройству наружного водопровода, расположенного на проезжей части, в рамках реконструкции учебных корпусов Башгосуниверситета.
Предполагается, что движение на данном участке улицы перекроют до 2 июня текущего года.
Администрация города попросила автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.