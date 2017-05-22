В Перми завершился отопительный сезон
С 22 мая началась последовательная остановка оборудования.
С 22 мая началась последовательная остановка оборудования.
Подача отопления в городе завершается 22 мая. Как сообщили в
Управляющие компании и руководители ТСЖ должны проинформировать жильцов об отключении систем отопления.
Как отметили в департаменте ЖКХ администрации Перми, город прошел зимний период стабильно, без серьезных аварийных ситуаций.
«В этом году
Сразу после завершения сезона коммунальщики начинают подготовку к новому. Сейчас формируются графики проведения ремонтных работ. После перехода в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям сетей. Это поможет выявить и устранить дефекты к новому отопительному сезону.