В Перми завершился отопительный сезон

Подача отопления в городе завершается 22 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с этого момента теплоснабжающие организации города должны приступить к последовательной остановке оборудования.

Управляющие компании и руководители ТСЖ должны проинформировать жильцов об отключении систем отопления.

Как отметили в департаменте ЖКХ администрации Перми, город прошел зимний период стабильно, без серьезных аварийных ситуаций.

«В этом году из-за холодной погоды отопительный сезон продолжался дольше обычного. Как показала практика городов, отключивших тепло до наступления стабильной теплой погоды, это решение было верным. После похолодания, например, в Москве, Нижнем Новгороде и Симферополе вновь пришлось запускать отопление в дома, а этот процесс не одномоментный и занимает несколько дней», — рассказали в департаменте ЖКХ.

Сразу после завершения сезона коммунальщики начинают подготовку к новому. Сейчас формируются графики проведения ремонтных работ. После перехода в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям сетей. Это поможет выявить и устранить дефекты к новому отопительному сезону.