Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Зять Лаврова ушел с должности с зарплатой $4-6 млн в год
Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей беременности
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
10 главных итогов чемпионата России
«Нэшвилл» впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: вертолеты РФ могут «огрызнуться» ракетой с дальностью 260 км
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области появилось 17 молочных комплексов за 8 лет

Объем инвестиций составил 19 млрд рублей.

В Воронежской области с 2009 по 2017 год возвели 17 молочных комплексов. В их строительство инвестировали более 19 млрд рублей, сообщил заместитель председателя областного правительства Виктор Логвинов на заседании круглого стола комитета Госдумы по аграрным вопросам в понедельник, 22 мая.

Участники круглого стола обсудили развитие молочного животноводства в регионе. В совещании поучаствовал губернатор Алексей Гордеев.

В молочную отрасль вовлечены более 200 предприятий Воронежской области, сообщил на заседании Виктор Логвинов. Ежегодно в регионе появляются два-три современных молочных комплекса на 1,2 тыс. — 5 тыс. голов. В 2017 году начали строить еще четыре комплекса.

Регион производит 4% общероссийского объема сельхозпродукции и занимает по этому показателю пятое место в России. Помимо молочного, в Воронежской области сформирован мясной кластер. На предприятиях создали более 200 товарных стад с общим поголовьем более 150 тыс. голов. Общий объем инвестиций превысил 15 млрд рублей.

— Сегодня сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс для Воронежской области — очень важный сектор экономики. Это не только экономика, это жизнь людей, развитие сельских территорий, — отметил губернатор Алексей Гордеев.

Глава региона отметил, что развитие сельских территорий Воронежской области во многом оценивается и динамикой поголовья крупного рогатого скота.

— Животноводство — это рабочие места, налоги, все то, что формирует сельскую экономику и поддерживает жизнь в населенных пунктах. Если рядом с селом есть животноводческий комплекс, оно имеет перспективу, — сказал губернатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Строительство ледового дворца в Воронеже начнут в 2018 году
Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 госпитализированы
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Белый дом: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
В России разработают инструкцию по изъятию детей из семей
Американец признался в попытке продать РФ секретную информацию
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет (фото) До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь