В Воронежской области появилось 17 молочных комплексов за 8 лет

В Воронежской области с 2009 по 2017 год возвели 17 молочных комплексов. В их строительство инвестировали более 19 млрд рублей, сообщил заместитель председателя областного правительства Виктор Логвинов на заседании круглого стола комитета Госдумы по аграрным вопросам в понедельник, 22 мая.



Участники круглого стола обсудили развитие молочного животноводства в регионе. В совещании поучаствовал губернатор Алексей Гордеев.



В молочную отрасль вовлечены более 200 предприятий Воронежской области, сообщил на заседании Виктор Логвинов. Ежегодно в регионе появляются два-три современных молочных комплекса на 1,2 тыс. — 5 тыс. голов. В 2017 году начали строить еще четыре комплекса.



Регион производит 4% общероссийского объема сельхозпродукции и занимает по этому показателю пятое место в России. Помимо молочного, в Воронежской области сформирован мясной кластер. На предприятиях создали более 200 товарных стад с общим поголовьем более 150 тыс. голов. Общий объем инвестиций превысил 15 млрд рублей.



— Сегодня сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс для Воронежской области — очень важный сектор экономики. Это не только экономика, это жизнь людей, развитие сельских территорий, — отметил губернатор Алексей Гордеев.



Глава региона отметил, что развитие сельских территорий Воронежской области во многом оценивается и динамикой поголовья крупного рогатого скота.



— Животноводство — это рабочие места, налоги, все то, что формирует сельскую экономику и поддерживает жизнь в населенных пунктах. Если рядом с селом есть животноводческий комплекс, оно имеет перспективу, — сказал губернатор.