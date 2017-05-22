Mail.Ru Group выплатит приз программисту, которого британцы лишили награды

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Mail.Ru Group возьмет на себя выплату приза в размере 12 тыс. фунтов стерлингов российскому программисту Владимиру Игловикову, который вошел в число победителей британского конкурса Data Science Challenge, сообщили ТАСС в компании.

Ранее организаторы объявили, что отказывают в выплате вознаграждению призеру из-за его российского гражданства.

«Mail.Ru Group выплатит Владимиру Игловикову 12 000 фунтов стерлингов — столько ему полагалось за второе место», — заявил представитель Mail.Ru Group.