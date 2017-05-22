Mail.Ru Group выплатит приз программисту, которого британцы лишили награды
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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Mail.Ru Group возьмет на себя выплату приза в размере 12 тыс. фунтов стерлингов российскому программисту Владимиру Игловикову, который вошел в число победителей британского конкурса Data Science Challenge, сообщили ТАСС в компании.
Ранее организаторы объявили, что отказывают в выплате вознаграждению призеру
«Mail.Ru Group выплатит Владимиру Игловикову 12 000 фунтов стерлингов — столько ему полагалось за второе место», — заявил представитель Mail.Ru Group.
По условиям конкурса, вознаграждение не выплачивается гражданам стран, которые имеют менее 38 баллов в рейтинге проникновения коррупции Transparency International (у России — 37 баллов).
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Отрасль развивается быстрее и эффективнее всего, когда у специалистов есть возможность делиться знаниями и опытом.
В компании также подчеркнули, что представитель Mail.Ru Group уже связался с победителем и сообщил о решении компании.