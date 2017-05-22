Государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений

Об этом сообщила заместитель председателя правления Единого накопительного пенсионного фонда Сауле Егеубаева. Она также отметила, что за 4 месяца на счета казахстанцев распределено больше 92 миллиардов тенге чистого инвестиционного дохода.

65% пенсионных активов размещены в надежных финансовых институтах. Об этом сегодня рассказали представители ЕНПФ. Разъяснили в Едином накопительном и ситуацию с инвестированием 71 миллиарда тенге в обанкротившийся банк Азербайджана.

Сауле Егеубаева, заместитель председателя правления ЕНПФ:

— После того, как будут определены механизмы возврата, реструктуризации этой задолженности и каким образом будет решен это вопрос, все это отразится на переоценке этих активов.

Как бы ни было, государство гарантирует, что каждый из нас после выхода на пенсию получит свои деньги с пенсионного счёта.

Сауле Егеубаева, заместитель председателя правления ЕНПФ:

— Государство гарантирует сохранность взносов с учетом дохода на уровне инфляции. Если этот доход оказывается ниже уровня инфляции, то государство выплачивает компенсацию.

Что же касается размещения пенсионных активов в казахстанских банках второго уровня, которое в последнее время вызывает резонанс в обществе, в ЕНПФ пояснили, что на сегодня это порядка 25% активов, но по решению Национального банка, постепенно эта доля будет снижаться.