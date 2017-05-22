Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Ирина Шейк с головой ушла в материнство
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
В Москве нашли 300 площадок под дома для жителе пятиэтажек
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Россия может построить военные заводы под боком у США – СМИ
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
1080 лет парку Лос-Гласьярес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
23:04 (мск), источник: Profinance.kz

Государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений

Государство гарантирует сохранность наших пенсионных вкладов так же, как, к примеру, гарантируются депозиты казахстанцев в банках, передает 24.kz.

Источник: Reuters

Об этом сообщила заместитель председателя правления Единого накопительного пенсионного фонда Сауле Егеубаева. Она также отметила, что за 4 месяца на счета казахстанцев распределено больше 92 миллиардов тенге чистого инвестиционного дохода.

65% пенсионных активов размещены в надежных финансовых институтах. Об этом сегодня рассказали представители ЕНПФ. Разъяснили в Едином накопительном и ситуацию с инвестированием 71 миллиарда тенге в обанкротившийся банк Азербайджана.

Сауле Егеубаева, заместитель председателя правления ЕНПФ:

— После того, как будут определены механизмы возврата, реструктуризации этой задолженности и каким образом будет решен это вопрос, все это отразится на переоценке этих активов.

Как бы ни было, государство гарантирует, что каждый из нас после выхода на пенсию получит свои деньги с пенсионного счёта.

Сауле Егеубаева, заместитель председателя правления ЕНПФ:

— Государство гарантирует сохранность взносов с учетом дохода на уровне инфляции. Если этот доход оказывается ниже уровня инфляции, то государство выплачивает компенсацию.

Что же касается размещения пенсионных активов в казахстанских банках второго уровня, которое в последнее время вызывает резонанс в обществе, в ЕНПФ пояснили, что на сегодня это порядка 25% активов, но по решению Национального банка, постепенно эта доля будет снижаться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
Путин поручил ускорить создание ракеты сверхтяжелого класса
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
В Стамбуле снесли клуб, в котором были расстреляны 39 человек
Саша Спилберг выступила в Госдуме
Полковник ФСБ объявлен в розыск по делу Захарченко
Импичмент Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США
Спорт
Обидно, но не стыдно: почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Эксперты рассказали, где дешевле всего снять жилье на лето
В Москве нашли 300 площадок под дома для переселенцев
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь