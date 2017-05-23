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01:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Британская семья построила дом за четыре дня

В британском городе Бридпорт семья за четыре дня сумела построить дом с шестью спальнями. Об этом пишет в понедельник, 22 мая, The Independent.

Ричард, Никки и их двое детей решили перебраться в графство Дорсет из Лондона. Семья не смогла найти в округе дом по своему вкусу и решила построить подходящий самостоятельно. Британцы планировали использовать экологически чистые материалы и старались успеть за короткое время, не тратя больших денег.

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Панели для каркаса дома были заранее сделаны фирмой, которая располагается в Баварии. За четыре дня на территории были установлены три этажа и крыша. Апартаменты огорожены лесом, а в саду располагается бассейн.

В результате семейная пара потратила на жилище 1,2 миллиона фунтов стерлингов (более 1,5 миллиона долларов).

В октябре 2015-го стало известно, что жители пригорода Херефорда, Великобритания, самостоятельно возвели компактный двухэтажный дом из строительных отходов, чтобы прекратить ежемесячно платить за аренду жилья. Общая стоимость проекта составила одну тысячу фунтов (1,5 тысячи долларов).

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