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03:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Величина прожиточного минимума в Хабаровском крае увеличилась на 0,4%

В Хабаровском крае определили величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года.

Источник: Reuters

Она составила 12 956 рублей. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель увеличился на 0,4%, то есть на 46 рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития региона.

При этом продуктовый набор в первом квартале 2017 года стоил 5 475 рублей. Стоимость услуг составила 3 293 рубля, а непродовольственных товаров — 3 288 рублей.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым периодом стоимость продуктового набора возросла на 0,3%, услуг — на 0,6%, обязательных платежей — на 0,4%, непродовольственных товаров — на 0,2%.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 13 799 рублей, для пенсионеров — 10 498 рублей, для детей — 13 422 рублей.

Напомним, величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2016 года составила 12 910 рублей.

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