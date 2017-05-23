Борьба с сибирским шелкопрядом началась в Иркутской области

Борьба с сибирским шелкопрядом стартовала на территории Иркутской области. На уничтожение и подавление численности вредителя направлено 15,6 млн рублей из федерального бюджета и 5,7 млн рублей из собственных средств ОГАУ «Черемховский лесхоз». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

На территории Черемховского и Заларинского районов Иркутской области начались мероприятия по борьбе с распространением сибирского шелкопряда. После проведенной инвентаризации определена площадь поражения вредителем составила 19,5 тысячи га, из которых 17,5 тысячи га будет обработано авиационным способом. Самолет Ан-2 с оборудованием для распыления химиката прилетел в Приангарье и приступил к работе. Для подавления численности шелкопряда подготовлено 1,58 тысячи литров химического препарата «Клонрин, КЭ», который не является опасным для людей и животных, кроме чешуекрылых насекомых.

«Применять препарат разрешено только при подходящих погодных условиях — отсутствии ветра, осадков и облачности. В случае если не обработать пораженные вредителем территории вовремя, гусеница окуклится и превратится в мотылька. Тогда площади очагов поражения шелкопрядом увеличатся в несколько раз», — сообщил начальник управления лесного хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков.

Кроме авиационного способа борьбы с шелкопрядом, планируются и наземные работы. В Качугском районе с помощью спецавтомобиля будет обработано 2 тысячи га леса. На время проведения работ, которые продлятся еще около семи дней, гражданам запрещено посещать леса в зонах авиационного распыления химического средства.