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03:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Все больше крупы и обуви производят в Приморье

В январе-апреле 2017 года в Приморье наблюдался рост некоторых видов производства, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Рост наблюдался в следующих производствах: ремонт и монтаж машин и оборудования (на 36%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 32%), производство обуви (на 29%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 26%), производство текстильных изделий (на 22%), химическое производство (на 8%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечается рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 40%), цемента (на 33%), товарного бетона (на 25%), раствора строительного (на 12%), пиломатериалов (на 5%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из пластмассы.

Из пищевых продуктов в январе-апреле 2017 года увеличилось производство крупы (в 1.7р), мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1.6р), нектаров фруктовых и овощных (в 1.5р), молока (на 27%) и кисломолочных продуктов (на 14%), кондитерских изделий, рыбы и рыбопродуктов, мясных полуфабрикатов (на 4%) и свинины (на 3%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, масла растительного нерафинированного, колбасных изделий, минеральных вод, сообщает Приморскстат.

Михаил Грач.

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