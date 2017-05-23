Имущество двух крупных элеваторов в Красноярском крае уйдет с молотка

Имущественные комплексы «Ачинского зерноперерабатывающего комбината» и «Канского элеватора» выставлены на торги. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». По данным источника, аукцион объявлен по причине банкротства ОАО «Пава».

Начальная цена канского комплекса, куда входят недвижимость и оборудование, составляет 53,2 млн рублей. Имущество ачинского комбината оценено в 493,9 млн рублей. Торги запланированы на начало июля.

Добавим, что «Пава» производила муку, крупы и комбикорм. В структуру агрохолдинга входило 13 дочерних предприятий, а под его управлением находилось 129 тысяч га территории.

Три года назад компания перевела весь бизнес в дочерние предприятия и прекратила производственную деятельность. В 2015 году акционеры решились на ликвидацию компании, поскольку «Пава» была должна кредиторам более 3,1 млрд рублей.