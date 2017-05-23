Стали известны подрядчики ремонта дорог в Омске

В Омске подвели итоги девяти аукционов на ремонт дорог. Торги состоялись 18 мая. Общая сумма контрактов составила 255, 7 млн рублей. При этом на аукционе удалось сэкономить 14 млн рублей, которые потратят на ремонт четырех дополнительных объектов — два в городе и два в радиусе 50 км от Омска.

Улицы Ватутина, 1-й Заводской, 2-й Солнечной, Березовой и 22 Апреля будет ремонтировать фирма «Стройсервис». Ремонт улиц Энтузиастов и Нефтезаводской предстоит отремонтировать СФ «Континент», улица Гуртьева досталась СПК «ДорСтрой», а улица Олега Кошевого — ГРИАР «Холдинг».

Всего в городе состоялся аукцион по 31 объекту. Подрядные организации приступят к работу после заключения контракта, с 3 июня.