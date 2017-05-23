В июне в Казахстане вырастет цена на дизельное топливо

Данное решение было принято для обеспечения бесперебойного снабжения льготным топливом сельхозтоваропроизводителей на период посевной кампании. В настоящее время посевная стартовала во всех регионах Казахстана. Цена дизельного топлива на крупных сетях АЗС в настоящее время составляет 135−136 тенге/литр. При этом стоимость топлива для аграриев была зафиксирована на уровне 122−128 тенге за литр.

Перенос сроков повышения акциза на реализацию дизельного топлива на начало июня текущего года, позволил избежать резкого скачка цен на дизельное топливо в апреле и мае, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства РК от 31 марта 2017 года № 144 «О внесении изменения в Постановление Правительства РК от 13 марта 2015 года № 133 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо», с 1 июня 2017 года акцизная ставка на реализацию дизельного топлива составит 9300 тенге за тонну. Увеличение оптовой цены только за счет увеличения акциза составит около 7,3 тенге/литр, что повлияет на стоимость топлива в сетях АЗС.

«Изменение ставки акциза направлено на снижение разницы между ценами на дизельное топливо в РК и соседними странами, из-за чего происходят перетоки топлива. Акцизная ставка также влияет на повышение привлекательности импорта для поставок на рынок РК в летний период, характеризующийся высоким уровнем потребления. Играя регулирующую роль, сезонное изменение ставки акциза позволяет увеличить поступления от отрасли в бюджет», — говорится в сообщении.

Постепенное выравнивание стоимости дизельного топлива и бензина является одной из рыночных тенденций. Во многих странах стоимость дизельного топлива и бензина равны. Так, в соседней России цены на эти нефтепродукты составляют в пересчете 208−209 тенге за литр.

Вместе с тем изменение объемов производства и потребления, динамики запасов, оптовых цен на рынке РК и импорта из РФ, могут повлиять на дальнейшие изменения розничных цен, в том числе и в сторону повышения, на отдельные виды нефтепродуктов.