Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Власти объяснили, за что будут изымать единственное жилье
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
В Москве нашли 300 площадок под дома для жителе пятиэтажек
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
"Лучше пуля с живот, чем это": Пресняков о разрыве с Орбакайте
Критик Васильев высказался о стиле Кейт Миддлтон
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
8«Суперлюди» Японии
08:21 (мск), источник: СуперОмск

Глава омской налоговой службы раскрыл свои доходы

Стали доступны данные по доходам руководства УФНС по Омской области. Глава ведомства Владимир Репин в 2016 году заработал 1,65 млн рублей. Это почти на 374 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году.

В собственности у руководителя задекларирован жилой дом площадью 185,6 кв.м, квартира площадью 53,3 кв.м и два земельных участка общей площадью в 1275 «квадратов». Кроме того, в распоряжении Владимира Репина находится автомобиль Nissan Teana.

Также можно увидеть сведения о доходах и заместителей руководителя. Например, у Николая Сычева и Веры Чуриковой цифры составляют 1,91 и 1,94 млн рублей соответственно. Третий зам Лидия Крикунова заработала всего 1,3 млн рублей. Зато доходы ее мужа составляют более 26 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Президент Филиппин Дутерте прибыл в Россию
Белый дом: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
Матвиенко хочет запретить участие несовершеннолетних в протестах
Бывшая жена Потанина подала к нему новый иск на 850 млрд рублей
В ГД внесен законопроект об увеличении штрафов для мигрантов
Спорт
Обидно, но не стыдно: почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Эксперты рассказали, где дешевле всего снять жилье на лето
В Москве нашли 300 площадок под дома для переселенцев
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь