Глава омской налоговой службы раскрыл свои доходы

В собственности у руководителя задекларирован жилой дом площадью 185,6 кв.м, квартира площадью 53,3 кв.м и два земельных участка общей площадью в 1275 «квадратов». Кроме того, в распоряжении Владимира Репина находится автомобиль Nissan Teana.

Также можно увидеть сведения о доходах и заместителей руководителя. Например, у Николая Сычева и Веры Чуриковой цифры составляют 1,91 и 1,94 млн рублей соответственно. Третий зам Лидия Крикунова заработала всего 1,3 млн рублей. Зато доходы ее мужа составляют более 26 млн рублей.