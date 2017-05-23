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07:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Земельный участок на «Столбах» продали по фальшивым документам

Краевая прокуратура вернула участок в муниципальную собственность.

Земельный участок в заповеднике «Столбы» площадью 125 тысяч кв. метров был продан по фальшивым документам 1999 года. К такому выводу пришла краевая прокуратура. После этого земли в Березовском районе вернулись в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководство «Столбов» написало жалобу в прокуратуру. При формировании одного из земельных участков в границах Зыковского сельсовета выяснилось, что землю поставили на кадастровый учет на основании постановления администрации Березовского района Красноярского края в 1999 году. Документ назвался «О предоставлении земельного участка на праве собственности для организации крестьянского хозяйства».

На основании указанного постановления было зарегистрировано право собственности на земельный участок. Территорию отдали по договор купли-продажу третьим лицам. Не исключается, что около заповедника собирались построить коттеджный поселок.

«Документ, на основании которого земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет, является фальшивым. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье УК «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным. Решением Березовского районного суда от 19 апреля исковые требования были удовлетворены.

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