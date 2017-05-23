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07:44 (мск), источник: Publika.md

25 служебных квартир получат сотрудники Пограничной полиции

25 служебных квартир получат сотрудники Пограничной полиции, проживающие в Кишинёве.

Источник: Publika.md

Это предусматривает разработанный в учреждении законопроект об обеспечении жилья сотрудников. Владельцев будут отбирать по специальным критериям. Однако в приоритете будут семьи с детьми.

Юрист Сергей Лозан воспитывает 11-летнего сына. Семья снимает двухкомнатную квартиру, ежемесячная аренда которой обходится в 3700 леев. Оба супруга работают, но средств на приобретение своей жилплощади у них нет.

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«Главная проблема — нехватка денег. Даже небольшие квартиры стоят дорого, бюджетникам не по карману. А свободных денег для инвестиций в свой дом нет», — сказал юрист Пограничной полиции Сергей Лозан.

В подобной ситуации оказались и другие сотрудники Пограничной полиции.

«Если решится вопрос с квартирой, то деньги, что мы сейчас тратим на аренду, можно будет откладывать, чтобы затем купить свою жилплощадь», — отметил сотрудник Пограничной полиции Николай Плекан.

Построят дом со служебными квартирами на улице Гренобля. Возведут его благодаря государственно-частному партнерству.

«По расчётам экспертов, из 195 квартир 25 будут принадлежат Департаменту пограничной полиции. Это будут однокомнатные, двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 35 до 80 квадратных метров», — сказал глава юридического департамента ПП Влад Мунтяну.

Сотрудники Пограничной полиции смогут въехать в новые квартиры примерно через два года. Сейчас в центральном офисе учреждения работают почти триста человек. У более 40% сотрудников нет своего жилья.

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