25 служебных квартир получат сотрудники Пограничной полиции
25 служебных квартир получат сотрудники Пограничной полиции, проживающие в Кишинёве.
25 служебных квартир получат сотрудники Пограничной полиции, проживающие в Кишинёве.
Это предусматривает разработанный в учреждении законопроект об обеспечении жилья сотрудников. Владельцев будут отбирать по специальным критериям. Однако в приоритете будут семьи с детьми.
Юрист Сергей Лозан воспитывает 11-летнего сына. Семья снимает двухкомнатную квартиру, ежемесячная аренда которой обходится в 3700 леев. Оба супруга работают, но средств на приобретение своей жилплощади у них нет.
«Главная проблема — нехватка денег. Даже небольшие квартиры стоят дорого, бюджетникам не по карману. А свободных денег для инвестиций в свой дом нет», — сказал юрист Пограничной полиции Сергей Лозан.
В подобной ситуации оказались и другие сотрудники Пограничной полиции.
«Если решится вопрос с квартирой, то деньги, что мы сейчас тратим на аренду, можно будет откладывать, чтобы затем купить свою жилплощадь», — отметил сотрудник Пограничной полиции Николай Плекан.
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«По расчётам экспертов, из 195 квартир 25 будут принадлежат Департаменту пограничной полиции. Это будут однокомнатные, двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 35 до 80 квадратных метров», — сказал глава юридического департамента ПП Влад Мунтяну.
Сотрудники Пограничной полиции смогут въехать в новые квартиры примерно через два года. Сейчас в центральном офисе учреждения работают почти триста человек. У более 40% сотрудников нет своего жилья.