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07:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Проректор ТОГУ: Строительство тоннеля под хабаровским небоскребом осложнит дорожное движение на два месяца

По словам Игоря Пугачева, благодаря новым технологиям этот срок удалось существенно сократить.

Источник: Агентство «Москва»

Возведение тоннеля, предусмотренного проектом хабаровского небоскреба, будет мешать дорожному движению не год, а максимум два месяца. Об этом журналистам рассказал проректор по научной работе ТОГУ Игорь Пугачев, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что фундамент небоскреба «Бриллиант чистой воды» планируют заложить в августе этого года на перекрестке улиц Ленина и Калинина.

«На сегодняшний день изменилась ситуация по организации дорожного движения возле небоскреба. Новые технологические процессы позволят сократить неудобства хабаровчан с озвученного нами промежутка в один год до полутора-двух месяцев», — сказал проректор по научной работе ТОГУ Игорь Пугачев.

По словам собеседника, на месте стройки появятся обсадные стены, которые позволят накрыть улицу Калинина большим «панцирем», и уже под ним будет идти освоение подземного пространства.

«Возведение тоннеля будет практически незаметно для хабаровчан. Жизнь будет продолжаться в своем обычном темпе, а в это время будет идти работа, благодаря которой мы получим огромное подземное пространство на 1850 мест, куда сможем [перенести] парковки с улиц Калинина, Фрунзе, Комсомольской», — добавил Игорь Пугачев.

Он также отметил, что на время прокладки тоннеля транспортные потоки разведут с помощью математической модели.

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