Проректор ТОГУ: Строительство тоннеля под хабаровским небоскребом осложнит дорожное движение на два месяца
По словам Игоря Пугачева, благодаря новым технологиям этот срок удалось существенно сократить.
По словам Игоря Пугачева, благодаря новым технологиям этот срок удалось существенно сократить.
Возведение тоннеля, предусмотренного проектом хабаровского небоскреба, будет мешать дорожному движению не год, а максимум два месяца. Об этом журналистам рассказал проректор по научной работе ТОГУ Игорь Пугачев, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что фундамент небоскреба «Бриллиант чистой воды» планируют заложить в августе этого года на перекрестке улиц Ленина и Калинина.
«На сегодняшний день изменилась ситуация по организации дорожного движения возле небоскреба. Новые технологические процессы позволят сократить неудобства хабаровчан с озвученного нами промежутка в один год до
По словам собеседника, на месте стройки появятся обсадные стены, которые позволят накрыть улицу Калинина большим «панцирем», и уже под ним будет идти освоение подземного пространства.
«Возведение тоннеля будет практически незаметно для хабаровчан. Жизнь будет продолжаться в своем обычном темпе, а в это время будет идти работа, благодаря которой мы получим огромное подземное пространство на 1850 мест, куда сможем [перенести] парковки с улиц Калинина, Фрунзе, Комсомольской», — добавил Игорь Пугачев.
Он также отметил, что на время прокладки тоннеля транспортные потоки разведут с помощью математической модели.