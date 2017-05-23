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08:03 (мск), источник: ИА REGNUM

Морякам сухогруза «SIDIMI» в порту Находки погасили долги по зарплате

Экипаж поблагодарил Российский профсоюз моряков за помощь по возвращению заработанных денег.

Экипаж теплохода «SIDIMI» (флаг Белиза, экипаж российский), отказавшийся выходить в рейс в порту Находки до полного погашения долгов по зарплате, получил всю задолженность полностью. Но благодарности моряков удостоился не судовладелец, а профсоюз моряков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полтора миллиона рублей моментально нашлись у судовладельца, сразу после того, как экипаж судна обратился в РПСМ. Инспекторы профсоюза немедленно поставили в известность о происходящем портовые власти Находки, транспортную прокуратуру и капитана порта. Судно было задержано в порту до полного погашения долгов перед экипажем. Судовладелец пытался договориться с моряками путем частичного погашения долга. Но профсоюз предупредил: в 8 из 10 случаев долги так и остаются непогашенными.

В результате слаженных действий профсоюза, портовых властей и транспортной прокуратуры судовладелец вынужден был уступить требованиям моряков.

От экипажа в адрес профсоюза поступила письменная благодарность. А глава Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов подарил морякам свою книгу «Есть ли права у моряков под удобным флагом». Книга как нельзя более актуальна именно для моряков сухогруза «SIDIMI» и для сотен их коллег, российских моряков, которые, за неимением у страны флота под собственным флагом, бороздят моря под флагами иностранных государств.

Несмотря на то, что в данном конкретном случае долги перед моряками погашены, в РПСМ напомнили, что компания — судовладелец Inderton Ltd S. A — весьма проблемная организация, невыплата зарплат морякам на ее судах продолжается с 2015 года. Еще на одном ее сухогрузе — «SAMARGA» — долг перед экипажем был погашен лишь после того, как судно пришло в порт Владивосток и на борт явились инспекторы РПСМ. Испугавшись ареста судна, судовладелец немедленно выплатил людям зарплату.

Между тем, РПСМ предупреждает: компания зарекомендовала себя с плохой стороны, а деньги экипажам выплачиваются лишь после вмешательства профсоюза. Стоит ли трудоустраиваться к такому судовладельцы — решать самим морякам.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема невыплаты зарплаты характерна сегодня для всей флотской отрасли. Пальму первенства по нарушению прав моряков годами держит Сахалинская область, где по сей день нет представителя РПСМ — когда-то он был, но его буквально выжили из региона угрозами.

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