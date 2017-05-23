Морякам сухогруза «SIDIMI» в порту Находки погасили долги по зарплате

Экипаж теплохода «SIDIMI» (флаг Белиза, экипаж российский), отказавшийся выходить в рейс в порту Находки до полного погашения долгов по зарплате, получил всю задолженность полностью. Но благодарности моряков удостоился не судовладелец, а профсоюз моряков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полтора миллиона рублей моментально нашлись у судовладельца, сразу после того, как экипаж судна обратился в РПСМ. Инспекторы профсоюза немедленно поставили в известность о происходящем портовые власти Находки, транспортную прокуратуру и капитана порта. Судно было задержано в порту до полного погашения долгов перед экипажем. Судовладелец пытался договориться с моряками путем частичного погашения долга. Но профсоюз предупредил: в 8 из 10 случаев долги так и остаются непогашенными.

В результате слаженных действий профсоюза, портовых властей и транспортной прокуратуры судовладелец вынужден был уступить требованиям моряков.

От экипажа в адрес профсоюза поступила письменная благодарность. А глава Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов подарил морякам свою книгу «Есть ли права у моряков под удобным флагом». Книга как нельзя более актуальна именно для моряков сухогруза «SIDIMI» и для сотен их коллег, российских моряков, которые, за неимением у страны флота под собственным флагом, бороздят моря под флагами иностранных государств.

Несмотря на то, что в данном конкретном случае долги перед моряками погашены, в РПСМ напомнили, что компания — судовладелец Inderton Ltd S. A — весьма проблемная организация, невыплата зарплат морякам на ее судах продолжается с 2015 года. Еще на одном ее сухогрузе — «SAMARGA» — долг перед экипажем был погашен лишь после того, как судно пришло в порт Владивосток и на борт явились инспекторы РПСМ. Испугавшись ареста судна, судовладелец немедленно выплатил людям зарплату.

Между тем, РПСМ предупреждает: компания зарекомендовала себя с плохой стороны, а деньги экипажам выплачиваются лишь после вмешательства профсоюза. Стоит ли трудоустраиваться к такому судовладельцы — решать самим морякам.