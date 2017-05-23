Для контроля долевого строительства в Прикамье создадут Госстройнадзор
Органу в структуре краевого правительства передадут часть функций Минстроя.
Органу в структуре краевого правительства передадут часть функций Минстроя.
Инспекция государственного строительного надзора вновь будет создана в структуре правительства Пермского края. Соответствующий указ подписал глава региона Максим Решетников. Органу передадут часть функций министерства строительства, в том числе — контроль возведения объектов на долевых условиях, реконструкций, капремонтов.
Потребность в создании органа возникла, в том числе,