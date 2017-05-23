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08:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

Для контроля долевого строительства в Прикамье создадут Госстройнадзор

Органу в структуре краевого правительства передадут часть функций Минстроя.

Источник: Аргументы и факты

Инспекция государственного строительного надзора вновь будет создана в структуре правительства Пермского края. Соответствующий указ подписал глава региона Максим Решетников. Органу передадут часть функций министерства строительства, в том числе — контроль возведения объектов на долевых условиях, реконструкций, капремонтов.

Потребность в создании органа возникла, в том числе, из-за судебных решений и будет зарегистрирован в течение 3 месяцев, — сообщает «Коммерсант — Прикамье». Ранее в регионе инспекция Госстройнадзора функционировала, но упразднена в 2014 году.

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