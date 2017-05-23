Мэрию оштрафовали за ямы на дорогах

Проверка ГИБДД проблемных участков дорог была проведена после обращения в прокуратуру активистов «Гражданского патруля». 12 мая прокуратура предъявила иск к мэрии, обязывающий привести автомобильные дороги в соответствие с требованиями ГОСТ.

«Ваши заявления о недостатках проезжей части по адресам: Новосибирск, ул. Промышленная, 1, 1/1, 4, ул. Комбинатская, 1, бездействии мэрии города Новосибирска по решению вопроса о проведении ремонта дорог, устранении недостатков, рассмотрены», — говорилось в ответе прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина.

Две улицы — Промышленную и Комбинатскую — дорожники отремонтируют в принудительном порядке. Разбитые участки этих улиц в «ямной базе» «Гражданского патруля» значатся ни первый год. Активисты безрезультатно жаловались властям, и ситуация переменилась на днях.

В отношении Промышленной ситуация разрешится в считанные дни. До первого июня дефекты и разрушения на участке от Красина до Индустриальной обязали устранить ОАО «Новосибирскавтодор». А вот Комбинатскую власти упорно игнорируют, несмотря на то, что ремонт на ней не проводился последние пять лет. Устранение выявленных нарушений мэрия оценила в 2,5 миллиона рублей.

Ранее сайт VN.ru писал, что свыше 95% ДТП в Новосибирске происходит из-за плохих дорог. Причиной становится плохо различимая разметка, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, а также колея, заявил ранее начальник ГИБДД Новосибирска Евгений Маслюк во время заседания комиссии мэрии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В качестве примера Маслюк привел ситуацию на улице Балтийской, где 10 февраля и 26 марта произошли аварии, в которых сопутствующим фактором стало наличие продольных просадок дорожного полотна.