Мэрию оштрафовали за ямы на дорогах
Прокуратура области оштрафовала мэрию Новосибирска за плохое состояние дорог, сообщает общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».
Прокуратура области оштрафовала мэрию Новосибирска за плохое состояние дорог, сообщает общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».
Проверка ГИБДД проблемных участков дорог была проведена после обращения в прокуратуру активистов «Гражданского патруля». 12 мая прокуратура предъявила иск к мэрии, обязывающий привести автомобильные дороги в соответствие с требованиями ГОСТ.
«Ваши заявления о недостатках проезжей части по адресам: Новосибирск, ул. Промышленная, 1, 1/1, 4, ул. Комбинатская, 1, бездействии мэрии города Новосибирска по решению вопроса о проведении ремонта дорог, устранении недостатков, рассмотрены», — говорилось в ответе прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина.
Две улицы — Промышленную и Комбинатскую — дорожники отремонтируют в принудительном порядке. Разбитые участки этих улиц в «ямной базе» «Гражданского патруля» значатся ни первый год. Активисты безрезультатно жаловались властям, и ситуация переменилась на днях.
В отношении Промышленной ситуация разрешится в считанные дни. До первого июня дефекты и разрушения на участке от Красина до Индустриальной обязали устранить ОАО «Новосибирскавтодор». А вот Комбинатскую власти упорно игнорируют, несмотря на то, что ремонт на ней не проводился последние пять лет. Устранение выявленных нарушений мэрия оценила в 2,5 миллиона рублей.
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В качестве примера Маслюк привел ситуацию на улице Балтийской, где 10 февраля и 26 марта произошли аварии, в которых сопутствующим фактором стало наличие продольных просадок дорожного полотна.