Глава Магнитогорска заработал 17,3 млн рублей

Бердников задекларировал доход в размере 17 млн 316 тыс. 997 руб. Уточняется, что совокупный годовой доход сложился из нескольких источников — заработная плата по основному месту работы, доход от вкладов в банках, доход по предыдущему месту работы и доход от продажи недвижимого и движимого имущества. Отметим, что Бердников был избран главой города в сентябре прошлого года. До работы в мэрии он занимал должность начальника управления капитального строительства (в промышленности) ММК.

В долевой собственности у главы два земельных участка, два жилых дома и два гаража. Также ему принадлежат автомобили Тойота Ландкрузер 200, Тойота Хилакс, мотовездеход Yamaha YFM700FWAD и автомобильный прицеп.

Замы Бердникова отчитались о доходах в размере от 1,9 млн руб. до 5,9 млн руб.