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08:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сейчас в Хабаровске построено, но так и не продано более 2 тысяч квартир — Соколов

Поэтому строителям давно пора переходить к жилью малогабаритному и экономкласса.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 мая, AmurMedia.

В Хабаровске за 2016−2017 годы накопилось более 2 тысяч так и не распроданных из-за высоких цен квартир. Поэтому строителям надо менять подход: строить недорогое жилье экономкласса и малогабаритное жилье, сообщил на пресс-конференции мэр Хабаровска Александр Соколов, передает ИА AmurMedia.

Львиную долю своего выступления хабаровский мэр посвятил теме строительства — жилья и дорог. Александр Соколов особо отметил, что, хотя справляться с поставленными планами по строительству жилых домов удается, с их реализацией возникают проблемы. И поэтому 2017 год будет сложным для строительного комплекса.

Уже сейчас Хабаровск накопил более 2 тысяч построенных, но так и не проданных квартир.

— Это и часть объектов «Дальспецстроя», практически четыре жилых дома, и жилье других строительных компаний, в том числе «Фонда жилищного строительства». Естественно, жилье экономкласса и малогабаритное расходится как горячие пирожки, — сказал Александр Соколов и даже привел пример. — У нас (в домах, построенных муниципальным «Фондом жилищного строительства», где цена кв. метра — 35 тысяч рублей — прим. редакции) на корню раскупаются малогабаритные и квартиры экономкласса в жилом комплексе «Восточный». Вот сдавали дом, соседний дом был на завершении. Я спросил, сколько осталось, сказали, три квартиры. Квартиры, которые еще только дом выходил из фундамента, тоже стали продаваться. Поэтому строительный бизнес сейчас должен ориентироваться на спрос. А спрос — это жилье экономкласса, это жилье невысокой цены.

На падение спроса на жилье, по словам мэра, повлияли не только высокие цены за кв. метр, но и сворачивание программ по ипотечному кредитованию и по предоставлению жилья военным пенсионерам и военнослужащим.

Мэр твердо пообещал, что несмотря на все сложности 2017 года программы по сдаче жилья для молодых семей, детей-сирот, ветеранов, безусловно, будет выполнены.

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