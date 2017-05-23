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08:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области и «Высочайший» подписали соглашение о сотрудничестве

Новый горно-обогатительный комбинат «Угахан» планируется запустить в этом году.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области и ПАО «Высочайший» подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в 2017 году. Подписи под документом о социально-экономическом сотрудничестве поставили первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства Иркутской области Александр Битаров и генеральный директор ПАО «Высочайший» Герман Пихоя. У предприятия большие планы развития. В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию нового ГОКа «Угахан» мощностью 2,6 млн тонн руды в год. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

ПАО «Высочайший» (GV GOLD) входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Предприятие объединяет группу компаний, занимающихся разведкой и добычей золота в трех регионах России: Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Республика Коми. Имеет представительство в Москве.

«Мы обязательно будем продолжать практику подписания соглашений о социальном сотрудничестве со структурами, работающими на территории Иркутской области», — сказал Александр Битаров.

Как отметил Герман Пихоя, компания традиционно оказывает всестороннюю поддержку социально-экономическому развитию регионов своего присутствия как в виде ежегодных налоговых отчислений свыше 1 млрд рублей в бюджет Иркутской области, так и в формате прямых инвестиций в реализацию социальных проектов. У предприятия большие планы развития. В настоящее время реализуется инвестиционный проект по освоению месторождений «Верхний Угахан» и «Красное». В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию нового ГОКа «Угахан» мощностью 2,6 млн тонн руды в год.

Отметим, соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и предприятием заключаются ежегодно, начиная с 2013 года. В рамках дополнительно соглашения на 2017 год зафиксированы налоговые платежи предприятия и предусмотрено финансирование социальных мероприятий, как в Бодайбинском районе, так и регионального значения, на сумму 20 млн рублей. Денежные средства будут направлены на оказание спонсорской помощи детским спортивным и творческим мероприятиям — 48%, развитие и поддержку муниципальных образовательных и дошкольных учреждений — 37%, поддержку ветеранов — 15%.

Александр Битаров и Герман Пихоя обменялись мнениями о необходимости дальнейшего развитии инфраструктуры и энергоснабжения Бодайбинского района.

Напомним, ГК «Высочайший» планирует запустить инвестиционный проект по строительству золотоизвлекательной фабрики на золоторудном месторождении «Верхний Угахан» в Иркутской области. К 2018 году там будут добывать до трех тонн золота и более 300 кг серебра.

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