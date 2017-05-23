НГУ возглавил рейтинг зарплат выпускников вузов Новосибирска, его составили специалисты портала «HeadHunter».

Аналитики посмотрели резюме выпускников ведущих вузов Сибири и составил рейтинг зарплат, которые они указывают в резюме.

Оказалось, что самое серьезное вознаграждение среди выпускников сибирских вузов, указывают обладатели диплома НГУ — среднее зарплатное ожидание составляет 52271 рубль. Вторую и третью строчку рейтинга заняли бывшие студенты НГМУ и НГТУ — они ждут вознаграждения в 47155 и 44050 соответственно. Кроме этого, в десятку лидеров попали: НИИ ИрГТУ — Иркутск, НИТПУ — Томск, красноярские КрасГМУ и СФУ, СибГИУ (Кузбасс), СибГУТИ и СибСТРИН (Новосибирск).

Самую высокую строчку из вузов Омска, одиннадцатую, занял ОмГТУ, Улан-Удэ — двадцать шестую ВСГУТУ, Барнаула- двадцать девятую АлтГТУ.

Руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук заявила: «Для аналитики мы смотрели всех выпускников, не разделяя их по опыту работы. При этом, понятно, что молодые специалисты называют гораздо скромные суммы, чем опытные профессионалы.

О чем может говорить этот и подобные рейтинги? Прежде всего, о том, какие специалисты выше ценятся на рынке труда сегодня. Да, не секрет, что технические специалисты, врачи, ученые ценятся сегодня высоко. К сожалению, педагоги и аграрии этим пока похвастаться не могут. Хочется верить, что именно «пока».