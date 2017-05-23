Руководитель прикамского СУ СКР заработала 3,1 млн рублей в 2016 году

Руководитель управления Марина Заббарова заработала за прошлый год 3 млн 93 тыс рублей. В собственности у нее имеются квартира, в общей совместной собственности — земельный участок, садовый дом, квартира и хозяйственное строение.

Ее заместитель Дмитрий Анащенко задекларировал годовой доход в 2 млн 234 тыс. рублей. В пользовании у него есть квартира. Также Анащенко владеет автомобилем Volvo XC.

Еще один зам Заббаровой, Сергей Сарапульцев, заработал в 2016 году 2 млн 249 тыс. рублей. В общей совместной собственности у него числится квартира. В пользовании — земельный участок и жилой дом.