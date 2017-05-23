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09:31 (мск), источник: АиФ Самара

В городах региона продолжает снижаться цена на вторичное жилье

Наибольшее за год падение цен на вторичное жилье наблюдается в Самаре и Сызрани.

По результатам проведённого в апреле мониторинга вторичного рынка недвижимости, на первом месте по количеству предложений с огромным отрывом продолжает оставаться Тольятти с 5092 квартирами. На втором месте находится Самара, где к продаже предлагалось 1423 квартиры, на третьем Сызрань — 950 квартир. Замыкают список Похвистнево и Октябрьск — 122 и 123 квартиры соответственно.

Средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городах Самарской области составила 40 933 рубля. Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади традиционно в Самаре — 58 383 рубля, самая низкая — в Октябрьске — 24 204 рубля.

Наиболее активным в апреле был рынок в Тольятти (индекс активности — 7,2), наименее — в Самаре (индекс активности 1,2).

По словам заместителя исполнительного директора — руководителя департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Натальи Ладовой, в городах области продолжается падение средней удельной цены предложения одного квадратного метра, которое по отношению к прошлому месяцу составило 599 рублей или 1,44%. По отношению к апрелю прошлого года снижение произошло на 7 724 рубля. Наибольшее падение за год наблюдается в Самаре и Сызрани, где цены снизились на 3 080 и 3051 рублей соответственно. Наименьшее падение в Октябрьске — с 24308 рублей за квадратный метр в апреле 2016 года до 24 203 рублей в апреле 2017 года. Увеличение за год средней удельной цены предложения одного квадратного метра в Похвистнево на 150 рублей можно считать статистической погрешностью.

Мониторинг вторичного рынка жилой недвижимости проводился на основе анализа 10355 предложений к продаже, опубликованных в СМИ в апреле 2017 года.

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