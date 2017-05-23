Татарстанские предприятия задолжали своим работникам свыше 10 млн рублей

На начало месяца задолженность предприятий республики перед работниками составила 10,3 млн рублей, и это 10-й показатель из четырнадцати в Приволжском федеральном округе.

Часть заработной платы выплачена 36 работникам двух предприятий Балтасинского района на общую сумму 143 тыс. рублей. Это ООО «Якуп Торг» и ООО «Якуп Продукт», осуществляющие свою деятельность в сфере предоставления услуг.

Минтруд РТ напоминает, что согласно статье 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.