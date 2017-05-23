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12:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстанские предприятия задолжали своим работникам свыше 10 млн рублей

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). С 1 января по 1 мая этого года задолженность по зарплате в Татарстане снизилась на 19 процентов. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

На начало месяца задолженность предприятий республики перед работниками составила 10,3 млн рублей, и это 10-й показатель из четырнадцати в Приволжском федеральном округе.

Часть заработной платы выплачена 36 работникам двух предприятий Балтасинского района на общую сумму 143 тыс. рублей. Это ООО «Якуп Торг» и ООО «Якуп Продукт», осуществляющие свою деятельность в сфере предоставления услуг.

Минтруд РТ напоминает, что согласно статье 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

С недобросовестными руководителями предприятий и организаций ведется работа в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Комментарии
1
Komp кamerad Hackerov
Встречаются два директора: — Ты своим зарплату платишь? — Нет. — И я нет. А они все равно на работу ходят? — Ходят. — И мои ходят. Может, вход платный сделаем?)))
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