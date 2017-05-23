«МегаФон» компенсирует сбой связи своими услугами

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«МегаФон» предлагает абонентам, оказавшимся в зоне аварии в пятницу, 19 мая, три варианта компенсации. Об этом заявил во вторник, 23 мая, генеральный директор оператора Сергей Солдатенков в обращении к абонентам, опубликованном в группе «ВКонтакте». По его словам, пострадавшие абоненты могут выбрать в качестве компенсации один гигабайт трафика и 50 минут голосовой связи или два гигабайта трафика, а третья опция — бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон. ТВ». О деталях «МегаФон» будет оповещать абонентов по СМС в течение недели. Как отметил господин Солдатенков, в субботу компания начала предлагать компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. «С сегодняшнего дня “МегаФон” начнет предоставлять возможность получить ее без обращения», — заметил он.

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В пятницу, 19 мая, у клиентов «МегаФона» оператора Yota (использует сеть «МегаФона») в разных регионах на несколько часов пропала возможность звонить и отправлять СМС-сообщения. Как уточнил гендиректор «МегаФона», проблема затронула абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья. «В некоторых регионах были сложности и с мобильным интернетом», — признал господин Солдатенков. Yota объявила о размере компенсации в субботу, 20 мая. «В качестве компенсации Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам нужно обратиться в службу поддержки», — отмечается в сообщении компании. Всего пользователям, которые пострадали от сбоя в сети 19 мая, будет возмещено до 20 млн руб., заявлял генеральный директор Yota Владимир Добрынин. Как сообщалось в официальном Telegram-канале «МегаФона» 19 мая, причиной аварии стал сбой в программном обеспечении, установленном на базе данных производства компании Hewlett-Packard — на основном и резервном узлах, обслуживающих ряд субъектов РФ. В своем сообщении «МегаФон» отметил, что Hewlett-Packard в ближайшее время планирует установить обновление программного обеспечения. В понедельник, 22 мая, в Hewlett-Packard Enterprise (HPE) прокомментировали аварию на оборудовании сети ПАО «МегаФон». По словам представителя лондонского офиса HPE, 19 мая проблема была определена и начато ее решение. «HPE отдает приоритет в решении таких корпоративных вопросов и продолжит тесно работать со своими клиентами в целях обеспечения максимально возможного качества услуг», — пояснил он «Ъ».

Сергей Солдатенков признал, что такая масштабная проблема в истории «МегаФона» произошла впервые.