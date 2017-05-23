«МегаФон» компенсирует сбой связи своими услугами
Абонентам предложили
Абонентам предложили
«МегаФон» предлагает абонентам, оказавшимся в зоне аварии в пятницу, 19 мая, три варианта компенсации. Об этом заявил во вторник, 23 мая, генеральный директор оператора Сергей Солдатенков в обращении к абонентам, опубликованном в группе «ВКонтакте». По его словам, пострадавшие абоненты могут выбрать в качестве компенсации один гигабайт трафика и 50 минут голосовой связи или два гигабайта трафика, а третья опция — бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон. ТВ». О деталях «МегаФон» будет оповещать абонентов по СМС в течение недели.
Как отметил господин Солдатенков, в субботу компания начала предлагать компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. «С сегодняшнего дня “МегаФон” начнет предоставлять возможность получить ее без обращения», — заметил он.
В пятницу, 19 мая, у клиентов «МегаФона» оператора Yota (использует сеть «МегаФона») в разных регионах на несколько часов пропала возможность звонить и отправлять
Yota объявила о размере компенсации в субботу, 20 мая. «В качестве компенсации Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам нужно обратиться в службу поддержки», — отмечается в сообщении компании. Всего пользователям, которые пострадали от сбоя в сети 19 мая, будет возмещено до 20 млн руб., заявлял генеральный директор Yota Владимир Добрынин.
Как сообщалось в официальном
«Сегодня сеть полностью восстановлена и работает в штатном режиме», — заверил он. Как отмечал 19 мая директор по связям с общественностью «МегаФона» Петр Лидов, авария затронула большое число абонентов. «МегаФон» — второй по количеству абонентов сотовый оператор в России. На конец 2016 года он обслуживал 75,6 млн клиентов.
Юлия Тишина