286 млн рублей потратят на детский отдых в Нижегородской области

286 млн рублей потратят на организацию детского летнего отдыха в Нижегородской области в 2017 году, сообщает городская администрация.

По словам директора департамента образования Ирины Тарасовой, средняя стоимость путевки на 21 день в загородный лагерь составляет 14 301 рубль.

«Консолидированный бюджет нынешней оздоровительной кампании составляет 286 млн 711 тысяч рублей, что на 35,8 млн больше, чем в 2016 году. Планируемый охват детей, принимающих участие в различных формах отдыха, оздоровления и занятости составит 231 763 человека», — отметила Тарасова.

Кроме того, предусмотрена программа возмещения родителям стоимости путевок: 80% — работающим в бюджетной сфере и неработающим, 70% — работникам предприятий балансодержателей лагерей, 50% — остальным категориям родителей.

В 2017 году будут работать 14 загородных лагерей, из них восемь муниципальных и шесть ведомственных. За 56 смен в них отдохнут более 10 тысяч детей. В прошлом году было организовано на четыре смены меньше. В настоящее время идет приемка лагерей, которая завершится к 20 июня.