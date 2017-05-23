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10:48 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

286 млн рублей потратят на детский отдых в Нижегородской области

Более 200 000 детей посетят загородные лагеря в регионе.

286 млн рублей потратят на организацию детского летнего отдыха в Нижегородской области в 2017 году, сообщает городская администрация.

По словам директора департамента образования Ирины Тарасовой, средняя стоимость путевки на 21 день в загородный лагерь составляет 14 301 рубль.

«Консолидированный бюджет нынешней оздоровительной кампании составляет 286 млн 711 тысяч рублей, что на 35,8 млн больше, чем в 2016 году. Планируемый охват детей, принимающих участие в различных формах отдыха, оздоровления и занятости составит 231 763 человека», — отметила Тарасова.

Кроме того, предусмотрена программа возмещения родителям стоимости путевок: 80% — работающим в бюджетной сфере и неработающим, 70% — работникам предприятий балансодержателей лагерей, 50% — остальным категориям родителей.

В 2017 году будут работать 14 загородных лагерей, из них восемь муниципальных и шесть ведомственных. За 56 смен в них отдохнут более 10 тысяч детей. В прошлом году было организовано на четыре смены меньше. В настоящее время идет приемка лагерей, которая завершится к 20 июня.

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