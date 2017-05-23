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10:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Аэрофлот» подал иск к производителю самолетов Sukhoi SuperJet

Поставщик так хотел продать суда, что поручился по субсидиям за государство.

Источник: AP 2017

Хабаровск, 23 мая, AmurMedia.

Московский арбитражный суд начнет рассматривать иск «Аэрофлота» к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) 6 июня, говорится на сайте суда. Перевозчик взыскивает по контракту от 2 июня 2011 г. 576 млн рублей с производителя первого российского гражданского самолета SSJ100. Мотивы подачи иска в материалах суда не указаны, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Ведомости».

Иск связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ100 «Аэрофлоту», рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с содержанием документа. В 2011 году трехсторонний договор был заключен между ГСС, «Аэрофлотом» и «ВЭБ лизингом». По договору «Аэрофлот» должен был получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за эти суда, если субсидии не будут получены, их должен компенсировать производитель. Субсидии перевозчик не получил, рассказали собеседники «Ведомостей». ГСС согласилась на включение такого пункта в договор, так как очень хотела поставить «Аэрофлоту» самолеты, объясняет один из собеседников «Ведомостей».

Согласно постановлению правительства от 26 июня 2002 года «О порядке возмещения российским авиакомпаниям…» части затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам за самолеты российского производства (на него ссылается в иске «Аэрофлот») размер субсидии для авиакомпании (берущей в лизинг самолеты российского производства) составлял 75% от переплаты по кредитам, которые привлекала лизинговая компания в банках на покупку самолетов, а также 75% от дохода самой лизинговой компании.

Представители ГСС, «Аэрофлота» и Минтранса от комментариев отказались. Представитель «ВЭБ лизинга» на запрос «Ведомостей» в воскресенье не ответил.

«Странное положение контракта, такого мне ранее не попадалось, — удивлен старший аналитик АКРА Александр Гущин. — По сути, производитель ГСС поручился по обязательствам государства, вытекающим из постановления правительства. Если “Аэрофлот” выиграет иск, логично, чтобы государство возместило ГСС эти затраты».

В контракте с «Аэрофлотом» для ГСС полагаются просто страшные санкции буквально за все, в том числе за поломки судов, говорит человек, близкий к ОАК. Основной контракт между ГСС и «Аэрофлотом» на поставку 30 самолетов был заключен еще в 2005 году, вторую партию из 20 SSJ100 поставил «Сбербанк лизинг», поставки завершились в 2016 году. Санкции для производителя в этом контракте очень серьезные и не соответствуют никаким мировым практикам, подтверждает еще один человек, близкий к ОАК. В этом контракте предусмотрены штрафные санкции за простои самолетов «Аэрофлота», вызванные неисправностями, — обязательства по этим санкциям ГСС в конце 2015 году оценивала в 698 млн рублей, говорится в ее годовом отчете.

«В контракте с нами санкции для ГСС не предусмотрены, у остальных небольших эксплуатантов, насколько я знаю, тоже», — говорит топ-менеджер российской авиакомпании.

«Аэрофлот» уже крупнейший эксплуатант SSJ100, а на авиасалоне МАКС в июле планирует заключить с ГСС контракт на поставку еще 20 судов. Ведется согласование условий контракта, в том числе гарантий со стороны ГСС, которые в предыдущем контракте сильно отличались не в пользу производителя самолетов, говорил в феврале вице-президент ОАК Владислав Масалов (цитата по ТАСС). Переговоры по контракту идут, отмечают два человека, близких к ГСС. Возможно, этот иск — просто способ оказать давление на ГСС, добавляет один из них.

Ранее «Аэрофлот» только один раз подавал иск к ГСС — в октябре 2012 г. на 73,6 млн руб. Но предмет иска остался неизвестен, так как через три дня авиакомпания его отозвала.

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