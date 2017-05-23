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10:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области станут строить теплицы с каменными стенками, как в Китае

Уникальные теплицы станут строить в Иркутской области по китайским проектам.

Об этом 23 мая 2017 года сообщил министр сельского хозяйства Илья Сумароков на заседании общественного совета при Законодательном собрании. «Недавно я был в Китае в командировке. Там мы осмотрели несколько животноводческих комплексов, но больше всего нас заинтересовали технология и конструкция местных теплиц», — сказал министр.

По его словам, их уникальная конструкция позволяет минимизировать расходы на обогрев теплиц. На северной части сельскохозяйственных участков располагается каменная стенка, которая в течение солнечного дня вбирает в себя максимальное количество тепла от солнечных лучей. С южной стороны полукругом расположена другая часть теплицы, которая выполнена из полиэтилена. С наступлением темноты две части теплицы соединяются специальной шторкой, которая позволяет в течение всей ночи сохранять тепло.

«Поскольку у нас морозы достигают -30 и больше, есть смысл поставить в теплицы котлы для дополнительного обогрева. Хотя в Китае дополнительный обогрев совсем не используется, несмотря на то, что на севере у них температура достигает минус 20−30 градусов», — рассказал Илья Сумароков.

Министр отметил, что провёл совещания по этому вопросу, на которых были выбраны несколько площадок на базе существующих хозяйств, где будут построены экспериментальные теплицы по китайским образцам. «Коллеги из Китая нам пообещали, что окажут технологическое содействие в строительстве таких теплиц в Иркутской области», — отметил Илья Сумароков.

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