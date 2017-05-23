Сельское хозяйство Южного Урала улучшает свои показатели

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства, в общероссийском рейтинге Челябинская область занимает второе место по производству всех видов мяса. Первый замминистра сельского хозяйства региона Александр Завалищин отмечает положительную динамику в молочном животноводстве.

По его словам, с начала 2017 года в сельхозпредприятиях области надоили 61 тысячу тонн молока, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается мясной отрасли, за четыре месяца в регионе произвели почти 160 тысяч тонн всех видов мяса, почти четверть из которых составляет свинина. Положительная динамика формируется из двух факторов: улучшились условия содержания животных, а также тщательнее стали работать на воспроизводство стала. Таким образом показатель долголетия продуктивных коров вырос с 2,8 года до 4 лет.

«Содержать непродуктивное животное — прямой путь к разорению», — считает Александр Завалищин.

В качестве ближайших задач первый замминистра обозначил перевод скот на пастбища без потери продуктивности и своевременно заготовить корма и отремонтировать животноводческие помещения. «ФедералПресс» напоминает, что власти Челябинской области поддержат аграриев региона материально — в 2017 году сумма, выделенная из бюджета, увеличится.