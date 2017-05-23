Сельское хозяйство Южного Урала улучшает свои показатели
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 мая, ФедералПресс. Южный Урал занимает ведущие позиции в стране в сфере сельского хозяйства.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 мая, ФедералПресс. Южный Урал занимает ведущие позиции в стране в сфере сельского хозяйства.
Как сообщили «ФедералПресс» в
По его словам, с начала 2017 года в сельхозпредприятиях области надоили 61 тысячу тонн молока, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается мясной отрасли, за четыре месяца в регионе произвели почти 160 тысяч тонн всех видов мяса, почти четверть из которых составляет свинина. Положительная динамика формируется из двух факторов: улучшились условия содержания животных, а также тщательнее стали работать на воспроизводство стала. Таким образом показатель долголетия продуктивных коров вырос с 2,8 года до 4 лет.
«Содержать непродуктивное животное — прямой путь к разорению», — считает Александр Завалищин.
В качестве ближайших задач первый замминистра обозначил перевод скот на пастбища без потери продуктивности и своевременно заготовить корма и отремонтировать животноводческие помещения. «ФедералПресс» напоминает, что власти Челябинской области поддержат аграриев региона материально — в 2017 году сумма, выделенная из бюджета, увеличится.