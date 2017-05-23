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11:51 (мск), источник: КрымPress

На ЮБК застройщик вместо частного дома возвел многоэтажку

На ЮБК застройщик, получив разрешение на строительство частного домовладения, решил, вероятно, не мелочиться и «выгнал» целых пять этажей.

Претензии по этому поводу Госкомрегистр Крыма предъявляет Ялтинскому жилищно-строительному кооперативу «Южный берег-3».

По документам ЖСК является собственником земельного участка площадью 1000 кв. м, выделенного под «индивидуальное жилищное строительство», что разрешает возводить здания высотой не больше 3 этажей. Мониторинг показал, что по факту на участке уже стоит пятиэтажное строение, что не соответствует виду разрешенного использования, — отмечает глава ведомства Александр Спиридонов.

В результате проведенных мероприятий составлен акт обследования. В начале июня специалистами Госземнадзора будет проведена внеплановая выездная проверка соблюдения земельного законодательства.

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