На ЮБК застройщик вместо частного дома возвел многоэтажку
На ЮБК застройщик, получив разрешение на строительство частного домовладения, решил, вероятно, не мелочиться и «выгнал» целых пять этажей.
На ЮБК застройщик, получив разрешение на строительство частного домовладения, решил, вероятно, не мелочиться и «выгнал» целых пять этажей.
Претензии по этому поводу Госкомрегистр Крыма предъявляет Ялтинскому
По документам ЖСК является собственником земельного участка площадью 1000 кв. м, выделенного под «индивидуальное жилищное строительство», что разрешает возводить здания высотой не больше 3 этажей. Мониторинг показал, что по факту на участке уже стоит пятиэтажное строение, что не соответствует виду разрешенного использования, — отмечает глава ведомства Александр Спиридонов.
В результате проведенных мероприятий составлен акт обследования. В начале июня специалистами Госземнадзора будет проведена внеплановая выездная проверка соблюдения земельного законодательства.