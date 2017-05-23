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12:43 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области проходит «Неделя предпринимательства»

Более 20 мероприятий состоится в Волгограде и Волжском в рамках «Недели предпринимательства», стартовавшей 19 мая в Волгоградской области.

Участниками конференций, круглых столов, семинаров и тренингов станут предприниматели, представители власти, институтов поддержки бизнеса и общественных организаций.

«Неделя предпринимательства» стартовала 19 мая с круглого стола в Торгово-промышленной палате региона на тему взаимодействия власти и бизнеса в противодействии коррупции. В программе: форум «Деловой климат региона», круглый стол «Женское предпринимательство», награждение победителей конкурса «Лучший менеджер» и другие мероприятия.

Как отметили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области, выступающим организатором акции, цель «Недели предпринимательства» обсудить на разных площадках актуальные вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

— Круглые столы, семинары и конференции, которые пройдут в рамках «Недели предпринимательства», станут площадками для взаимодействия предпринимателей, представителей областной и городской власти и общественных организаций, — сообщили в облкомэкономразвития.

Завершится «Неделя» 26 мая в День российского предпринимательства награждением победителей конкурсов «Лучший субъект МСП Волгограда» и «Лучший субъект МСП Волгоградской области».

Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил перед экономическим блоком региона более 20 задач. В том числе — выстроить постоянный рабочий диалог власти и бизнеса для совместной выработки решений по актуальным вопросам развития и поддержки предпринимательства. В регионе на постоянной основе проходят встречи с предпринимателями заместителя губернатора — председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александра Сивакова, проводятся заседания рабочих групп по самым актуальным для предпринимателей вопросам. Ближайшие встречи с предпринимателями назначены на 23 и 24 мая и пройдут в Дзержинском и Красноармейском районах.

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