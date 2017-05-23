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11:25 (мск), источник: Volga News

За пять лет Самарская область привлекла более 200 млрд руб. из федерального бюджета

За последние пять лет Самарская область благодаря усилиям губернатора Николая Меркушкина привлекла более 200 млрд руб. из федерального бюджета. Такие данные содержатся в брошюре, обобщающей результаты пятилетней работы Николая Меркушкина на посту губернатора.

Регион занимает первые места по выполнению ряда федеральных программ. Так по реализации программы «Жилье для российской семьи» уже три года область опережает всю страну по числу участников (9355 человек на 1 мая 2017 г.) и по объему построенного жилья. Губерния получает каждый шестой рубль из федерального фонда «Стимул» по стимулированию жилищного строительства.

Первенствует регион и по программам дорожного строительства. В частности, в 2017 году правительство выделяет на развитие транспортной системы в 34 регионах 30 млрд руб., и наибольший объем средств — 1,8 млрд руб. — получит Самарская область. в 2017 году правительство выделяет на развитие транспортной системы в 34 регионах 30 млрд руб., выделенных на дороги всех городов-организаторов футбольного ЧМ-2018, на долю Самары также приходится наибольшая сумма — 14 млрд рублей.

В 2016 г. Самарская область получила наибольший объем финансирования по федеральной программе строительства новых школ — почти 862 млн рублей.

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