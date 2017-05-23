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11:28 (мск), источник: ИА REGNUM

В Поволжье из-за заморозков сложилась «критическая ситуация» с посевами

«Критическая ситуация» складывается в центральной части и на севере Поволжья.

В Приволжском федеральном округе «майские заморозки не прошли бесследно для сельскохозяйственных культур на большей территории» ПФО. Сроки начала «активной вегетации посевов сдвинулись на 2−3 недели, наблюдается ярко выраженная задержка в развитии растений», сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА) по итогам «космического мониторинга» в Поволжье.

По данным НСА, «критическая ситуация» складывается в центральной части и на севере Поволжья. В «зоне риска остаются» Татария, Марий Эл, Удмуртия, часть Башкирии и Нижегородской области, северные территории Чувашии, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей. Отмечается, что показатели вегетационного индекса озимых культур в этих регионах на 20−30% ниже среднемноголетних значений.

«Особенно отчетливо отклонения в развитии в худшую сторону в этом году видны на примере центральной и северной части ПФО — даже в 2010 году здесь ситуация была намного лучше», — приводятся в сообщении слова президента НСА Корнея Биждова.

Напомним, в результате засухи в 2010 году в 26 регионах страны посевы погибли на площади 13,3 млн га, прямой ущерб оценён в 41,8 млрд рублей.

По данным Минсельхоза РФ на 23 мая, в стране яровые зерновые культуры посеяны на площади 21,2 млн га (68,3% к прогнозной площади). В том числе яровой пшеницы посеяно 7,7 млн га, ярового ячменя — 5,9 млн га, кукурузы на зерно — 2,5 млн га. Посеяно около 1,2 млн га сахарной свеклы (102,7% к прогнозу), 5,6 млн га подсолнечника на зерно (78,6%), 622,6 тыс. га ярового рапса (70,8%), 1,3 млн га сои (59,5%). Рис посеян на площади 138 тыс. га (65,3%). В целом по стране картофель посажен на площади 174,2 тыс. га (51,9%), овощи — 103,2 тыс. га (50,7%).

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