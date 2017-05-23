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10:37 (мск), источник: Ежедневник.by

Нацбанк: позитивная динамика на товарных и валютных рынках носит неустойчивый характер

Несмотря на то, что в первом квартале 2017 года наметилась позитивная динамика на товарном и валютном рынках стран-партнеров Беларуси, она все же носит неустойчивый характер, отмечается в аналитическом отчете Нацбанка.

Источник: Ежедневник.by

Так, согласно отчету Нацбанка, экономическая активность в России в первом квартале 2017 года продемонстрировала позитивную динамику. Согласно предварительной оценке Росстата, в первом квартале 2017 года прирост ВВП к соответствующему кварталу предыдущего года составил 0,5%.

Динамика сводного индекса деловой активности (сводный индекс PMI) свидетельствует о продолжении постепенного восстановления деловой активности. Увеличение заказов в обрабатывающем секторе и сфере услуг на фоне снижения индекса экспортных заказов указывает на то, что главным фактором экономического роста выступает внутренний спрос. Кредитная активность остается низкой, сдерживаемая сохраняющимися умеренно жесткими неценовыми условиями кредитования.

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Экономика Еврозоны в первом квартале 2017 года продолжила расти сопоставимыми темпами с предыдущим кварталом.

Прирост ВВП в отчетном периоде к соответствующему кварталу предыдущего года, по предварительной оценке, составил 1,7%.

Повышение потребительской уверенности, рост розничного товарооборота (в январе-феврале 2017 года) и количества регистраций новых легковых автомобилей свидетельствуют о сохранении устойчивых темпов роста потребительских расходов домашних хозяйств. В отчетном квартале отмечается рост строительных работ и промышленного производства капитальных товаров (по данным за январь-февраль), что указывает на продолжение позитивной динамики инвестиций в основ.

ной капитал.

Повышение внешнего спроса и ослабление реального эффективного курса евро создают предпосылки для роста экспорта товаров и услуг.

На валютном рынке продолжилось укрепление российского рубля.

Средний номинальный курс российского рубля к доллару США в первом квартале 2017 года увеличился относительно предыдущего квартала на 6,9% и составил 58,7 рубля за 1 доллар. Укрепление российского рубля в январе-марте 2017 года в основном обусловлено существенным повышением объемов продажи экспортной валютной выручки на фоне увеличения притока валюты в Россию по счету текущих операций из-за повышения цен на нефть, а также значительным притоком средств иностранных инвесторов в российские государственные облигации.

На валютном рынке продолжилось укрепление российского рубля. Средний номинальный курс российского рубля к доллару в первом квартале 2017 года увеличился относительно предыдущего квартала на 6,9% и составил 58,7 рубля за 1 доллар. Укрепление российского рубля в январе-марте 2017 года в основном обусловлено существенным повышением объемов продажи экспортной валютной выручки на фоне увеличения притока валюты в Россию по счету текущих операций из-за повышения цен на нефть, а также значительным притоком средств иностранных инвесторов в российские государственные облигации.

Средний курс доллара к евро в первом квартале 2017 года увеличился на 1,2%

по сравнению с предыдущим периодом и составил 1,07 доллара за евро (кварталом ранее — 1,08 доллара за евро). Укрепление доллара, вероятно, связано с повышениями процентной ставки ФРС в декабре 2016 года и марте 2017 года при неизменном курсе монетарной политики в Еврозоне.

Инфляция в Российской Федерации продолжила замедляться и приблизилась к целевому ориентиру в 4%. Прирост потребительских цен в России в первом квартале 2017 года составил 4,6% по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года, что на 1,2% ниже значения кварталом ранее.

Снижению инфляции способствовало укрепление российского рубля, а также низкий темп роста цен на продовольственные товары, связанный с большим объемом предложения в результате хороших урожаев 2015—2016 годах. По оценкам банка России дезинфляционный эффект временных факторов будет исчерпан во втором квартале 2017 года. По данным опроса ООО «инФОМ» инфляционные ожидания населения в первом квартале 2017 года продолжили снижаться. Тем не менее, они остаются на высоком уровне и подвержены резким колебаниям в ответ на изменения курса российского рубля и цен на продовольственные товары.

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