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10:38 (мск), источник: RNS

«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» приостановило работу в связи с прекращением поставок автомобильных комплектующих со стороны поставщика, сообщили RNS в пресс-службе компании.

«С 17 мая 2017 поставщик ООО “Завод Автокомпонент” прекратил поставки комплектующих в адрес ЗАО “Джи Эм-АВТОВАЗ”. В связи c этим конвейер СП вынужденно приостановлен», — сообщили в компании.

Ранее компания приостанавливала работу конвейера с 1 по 9 мая в соответствии с производственным графиком, до этого — с 1 по 3 марта — «в рамках продолжающейся работы по оптимизации производства и контроля затрат».

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