«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» приостановило работу в связи с прекращением поставок автомобильных комплектующих со стороны поставщика, сообщили RNS в
Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» приостановило работу в связи с прекращением поставок автомобильных комплектующих со стороны поставщика, сообщили RNS в
«С 17 мая 2017 поставщик ООО “Завод Автокомпонент” прекратил поставки комплектующих в адрес ЗАО “Джи Эм-АВТОВАЗ”. В связи c этим конвейер СП вынужденно приостановлен», — сообщили в компании.
Ранее компания приостанавливала работу конвейера с 1 по 9 мая в соответствии с производственным графиком, до этого — с 1 по 3 марта — «в рамках продолжающейся работы по оптимизации производства и контроля затрат».