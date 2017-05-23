Мэр Хабаровска рассказал, что построят в Гупровском городке и в поселке Горького
По словам Александра Соколова, сейчас идут переговоры с инвесторами.
По словам Александра Соколова, сейчас идут переговоры с инвесторами.
Городская администрация обсуждает с московскими инвесторами возможность строительства социальных объектов на месте бараков Гупровского городка. Бизнесмены также заинтересовались территорией в поселке имени Горького — там планируют строить жилье экономкласса для работников ТОР. Об этом мэр Хабаровска Александр Соколов рассказал на сегодняшней
Ранее появилась информация о том, что землей под бараками Гупровского городка заинтересовалась московская компания. Александр Соколов подтвердил, что столичные инвесторы хотят развивать этот участок.
«Это на самом деле так — я провел с ними совещание. Плотность застройки большая. Задача в том, чтобы там получилась экономика. Они замахнулись даже на то, чтобы построить [квартал] с социальными объектами, только просят поддержки. Довольно серьезные инвесторы, хорошо владеют ситуацией. Надеемся, что эта работа будет продолжена и получится