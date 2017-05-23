Мэр Хабаровска рассказал, что построят в Гупровском городке и в поселке Горького

Городская администрация обсуждает с московскими инвесторами возможность строительства социальных объектов на месте бараков Гупровского городка. Бизнесмены также заинтересовались территорией в поселке имени Горького — там планируют строить жилье экономкласса для работников ТОР. Об этом мэр Хабаровска Александр Соколов рассказал на сегодняшней пресс-конференции, посвященной экономическому развитию города, сообщает портал «Губерния».

Ранее появилась информация о том, что землей под бараками Гупровского городка заинтересовалась московская компания. Александр Соколов подтвердил, что столичные инвесторы хотят развивать этот участок.