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11:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Мэр Хабаровска рассказал, что построят в Гупровском городке и в поселке Горького

По словам Александра Соколова, сейчас идут переговоры с инвесторами.

Источник: Губерния онлайн

Городская администрация обсуждает с московскими инвесторами возможность строительства социальных объектов на месте бараков Гупровского городка. Бизнесмены также заинтересовались территорией в поселке имени Горького — там планируют строить жилье экономкласса для работников ТОР. Об этом мэр Хабаровска Александр Соколов рассказал на сегодняшней пресс-конференции, посвященной экономическому развитию города, сообщает портал «Губерния».

Ранее появилась информация о том, что землей под бараками Гупровского городка заинтересовалась московская компания. Александр Соколов подтвердил, что столичные инвесторы хотят развивать этот участок.

«Это на самом деле так — я провел с ними совещание. Плотность застройки большая. Задача в том, чтобы там получилась экономика. Они замахнулись даже на то, чтобы построить [квартал] с социальными объектами, только просят поддержки. Довольно серьезные инвесторы, хорошо владеют ситуацией. Надеемся, что эта работа будет продолжена и получится какой-то результат, — сказал Александр Соколов. — Это не единственная площадка, которой заинтересовались инвесторы. На втором месте после Гупра — территория в поселке Горького. С учетом того, что рядом ТОР, там будет востребовано жилье экономкласса. [Жители района пойдут работать на площадки] ТОР “Ракитное” и “Авангард”».

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