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10:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские транспортники отказались от налоговых льгот

Они слишком маленькие.

Источник: УралИнформБюро

23 мая 2017 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области отменили льготную налоговую ставку на имущество в размере 1,2% для транспортных предприятий региона. Она перестанет действовать с начала 2018 года.

Как рассказал «Уралинформбюро» заместитель председателя комитета по бюджету ЗакСо Михаил Клименко, транспортные предприятия, в том числе коммерческие, уже 2 года не пользуются этой льготой, считая ее незначительной. Данная мера — это лишь первый шаг по оптимизации налоговых преференций.

Любопытно, что перевозчики, отказавшиеся от льгот, регулярно жалуются на тяжелое финансовое положение. Работники МОАП и ЕТТУ митинговали из-за невыплаты зарплаты, а почти половина автобусного парка простаивает из-за нехватки денег на ремонт. Коммерческие перевозчики также заявляли, что из-за невыплаты компенсаций за перевозку льготников вынуждены сильно экономить.

Как пояснил «Уралинформбюро» директор компании «Декар» Сергей Ельцов, он ничего не слышал о данных льготах, предположив, что речь идет только о муниципальных предприятиях. В МОАП и ЕТТУ оперативно получить комментарии не удалось.

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