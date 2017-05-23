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10:40 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске заморозили стройку офисного центра по решению суда

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал ходатайство прокуратуры Челябинской области о приостановлении строительства офисного здания в Челябинске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: Uralpress.ru

Изначально в прокуратуру коллективную жалобу подали жители расположенных неподалеку от места стройки многоэтажек. Проверка показала, что с документами у застройщика — ООО «Компания 2А» — не всё гладко. Например, разрешение было выдано без проведения публичных слушаний, как этого требует законодательство. Но, несмотря на обращение прокуратуры области в суд, застройщиком ведутся активные работы по возведению данного объекта капитального строительства.

«Прокуратура требовала признать недействительным разрешения на строительство объекта — административного здания в микрорайоне по улице Чайковского в Калининском районе Челябинска, выданного администрацией города», — объяснили в пресс-службе прокуратуры.

С целью предотвращения нарушений публичных интересов жителей города Челябинска, по ходатайству прокуратуры области, Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом приняты обеспечительные меры — действие разрешения на строительство и само строительство административного здания приостановлены до вступления решения суда в законную силу.

Первоначально в принятии обеспечительных мер по делу арбитражным судом области прокуратуре было отказано.

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