В Челябинске заморозили стройку офисного центра по решению суда

Изначально в прокуратуру коллективную жалобу подали жители расположенных неподалеку от места стройки многоэтажек. Проверка показала, что с документами у застройщика — ООО «Компания 2А» — не всё гладко. Например, разрешение было выдано без проведения публичных слушаний, как этого требует законодательство. Но, несмотря на обращение прокуратуры области в суд, застройщиком ведутся активные работы по возведению данного объекта капитального строительства.

«Прокуратура требовала признать недействительным разрешения на строительство объекта — административного здания в микрорайоне по улице Чайковского в Калининском районе Челябинска, выданного администрацией города», — объяснили в пресс-службе прокуратуры.

С целью предотвращения нарушений публичных интересов жителей города Челябинска, по ходатайству прокуратуры области, Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом приняты обеспечительные меры — действие разрешения на строительство и само строительство административного здания приостановлены до вступления решения суда в законную силу.

Первоначально в принятии обеспечительных мер по делу арбитражным судом области прокуратуре было отказано.