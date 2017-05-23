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11:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти региона предложили начислять льготникам плату за капремонт с учётом компенсации

Региональный парламент направил в Госдуму предложение по изменению порядка компенсации взноса на капремонт. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Источник: Калининград.Ru

Выплаты начинают предоставлять после подачи соответствующего заявления и пакета документов. При этом на сегодняшний день льготники получают компенсацию постфактум.

Понимая, что следование установленному законом порядку является проблематичным для граждан преклонного возраста, Калининградская областная Дума на основании предложения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства направила инициативу по внесению изменений в жилищное законодательство, — пояснили в правительстве.

В случае принятия этой инициативы льготникам не придётся ежемесячно оплачивать взносы на капремонт в полном размере. «Если инициатива будет поддержана, пенсионеры станут получать квитанции с уже рассчитанной, уменьшенной суммой взноса», — уточнила директор областного Фонда капитального ремонта Оксана Астахова.

На компенсацию имеют право:

— Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, в размере 50%.

— Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, в размере 100%.

— Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, которые проживают в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста, в размере 50%.

— Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, которые проживают в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста, в размере 100%.

— Одиноко проживающие собственники жилых помещений, которые являются получателями социальной доплаты к пенсии, в размере 50%.

— Собственники жилых помещений, которые являются получателями социальной доплаты к пенсии, проживающие в составе семьи, состоящей только из получателей социальной доплаты к пенсии, в размере 50%.

Заявления на компенсацию принимают в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту проживания. Компенсацию назначают с месяца обращения за ней со всеми необходимыми документами.

Жители Калининградской области ежемесячно платят за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с октября 2015 года. Тариф установлен на уровне 5,9 рубля за квадратный метр. В зависимости от решения жильцов деньги перечисляют либо на индивидуальный счёт дома, открытый в банке, либо на счёт регионального оператора (в «общий котёл»).

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