РФ с 24 мая ограничивает поставки с 3 мясоперерабатывающих заводов РБ
Вместе с тем, с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции для 9 заводов, еще 9 молочных предприятий поставлены под усиленный лабораторный контроль.
Вместе с тем, с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции для 9 заводов, еще 9 молочных предприятий поставлены под усиленный лабораторный контроль.
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Россельхознадзор с 24 мая вводит ограничения на поставки мясной продукции с трех белорусских предприятий, сообщили Sputnik в
В понедельник состоялись переговоры глав аграрных ведомств Беларуси и РФ, по итогам которых было принято решение снять ограничения на поставки с ряда белорусских предприятий.
Между тем, как сообщает
Запрет на поставки для «Мясной двор «Тарасово», которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного рогатого скота запрещены в связи с тем, что ветслужба Белоруссии не исключила его из списка
В то же время Россельхознадзор снял запрет на поставки говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции с Пинского мясокомбината и Борисовского мясокомбината № 1.
Сохранило право на поставки в РФ белорусское предприятие по переработке птицы ОАО «Смолевичи Бройлер», однако Россельхознадзор сохранил запрет на поставки продукции филиала СЗАО «Серволюкс» «Серволюкс Агро» (владелец — белорусский бизнесмен Евгений Баскин, «Серволюкс» является крупнейшим в Беларуси переработчиком птицы).
Усиленный лабораторный контроль.
Как сообщает
ОАО «Полоцкий молочный комбинат»; Волковысское ОАО «Беллакт»; ОАО «Лепельский
В то же время с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла) для:
ОАО «Щучинский маслосырзавод»; «Сморгонские молочные продукты» (филиал ОАО «Лидский