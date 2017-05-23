РФ с 24 мая ограничивает поставки с 3 мясоперерабатывающих заводов РБ

Между тем, как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, с 24 мая вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции трех белорусских мясоперерабатывающих предприятий: «Мясопродукт», «Розовый кит» и «Мясной двор «Тарасово».

В понедельник состоялись переговоры глав аграрных ведомств Беларуси и РФ, по итогам которых было принято решение снять ограничения на поставки с ряда белорусских предприятий.

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Россельхознадзор с 24 мая вводит ограничения на поставки мясной продукции с трех белорусских предприятий, сообщили Sputnik в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Запрет на поставки для «Мясной двор «Тарасово», которое занимается убоем и разделкой свиней и крупного рогатого скота запрещены в связи с тем, что ветслужба Белоруссии не исключила его из списка предприятий-поставщиков в РФ, о чем просил ее Россельхознадзор. Кроме того, предприятие отказалось от проведения инспекции российскими ветспециалистами.

В то же время Россельхознадзор снял запрет на поставки говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции с Пинского мясокомбината и Борисовского мясокомбината № 1.

Сохранило право на поставки в РФ белорусское предприятие по переработке птицы ОАО «Смолевичи Бройлер», однако Россельхознадзор сохранил запрет на поставки продукции филиала СЗАО «Серволюкс» «Серволюкс Агро» (владелец — белорусский бизнесмен Евгений Баскин, «Серволюкс» является крупнейшим в Беларуси переработчиком птицы).

Усиленный лабораторный контроль.

Как сообщает пресс-служба российского ведомства, с 22 мая введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий:

ОАО «Полоцкий молочный комбинат»; Волковысское ОАО «Беллакт»; ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат»; ОАО «Щучинский маслосырзавод»; «Сморгонские молочные продукты» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»); ОАО «Барановичский молочный комбинат»; ОАО «Смолевичи Бройлер»; СООО «Данон Шклов»; ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат». С кого сняли ограничения?

В то же время с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла) для: