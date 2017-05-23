Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Импичмент для Трампа: возможна ли досрочная отставка президента
Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей беременности
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ узнали о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Украинцев призвали оборвать связи с родными из РФ
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Каков ваш шанс попасть в руки медицинских шарлатанов? Тест
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
11:33 (мск), источник: Городской репортер

Василий Голубев: Долги по зарплате работникам «Кингкоула» в основном погашены

Основная часть долгов по зарплате перед работниками ГК «Кингкоул» за период с апреля 2015 года по июнь 2016 года погашена, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с работниками шахтерских предприятий-банкротов в Гуково.

«Погашена практически вся задолженность перед угольщиками за период до начала работы конкурсных управляющих. Дальнейшие выплаты будут вестись в рамках закона “О банкротстве”, который подразумевает погашение задолженностей исключительно за счет средств от реализации имущества. Ответственность за это лежит на конкурсных управляющих», — говорится в сообщении пресс-служба главы региона.

Отмечается, что непростая ситуация складывается с работниками сервисных структур «Кингкоула», так как не была своевременно введена процедура банкротства, не велась бухгалтерия. Сейчас работникам этих предприятий выплачивается материальная помощь. В мае почти 300 сотрудников сервисных предприятий получили более 6,5 млн рублей. До конца месяца планируется направить до 10 млн рублей.

Напомним, задолженность по зарплате перед работниками группы компаний «Кингкоул» на начало 2017 года составляла около 200 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 госпитализированы
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Белый дом: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
В России разработают инструкцию по изъятию детей из семей
Американец признался в попытке продать РФ секретную информацию
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь