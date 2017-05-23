Василий Голубев: Долги по зарплате работникам «Кингкоула» в основном погашены

«Погашена практически вся задолженность перед угольщиками за период до начала работы конкурсных управляющих. Дальнейшие выплаты будут вестись в рамках закона “О банкротстве”, который подразумевает погашение задолженностей исключительно за счет средств от реализации имущества. Ответственность за это лежит на конкурсных управляющих», — говорится в сообщении пресс-служба главы региона.

Отмечается, что непростая ситуация складывается с работниками сервисных структур «Кингкоула», так как не была своевременно введена процедура банкротства, не велась бухгалтерия. Сейчас работникам этих предприятий выплачивается материальная помощь. В мае почти 300 сотрудников сервисных предприятий получили более 6,5 млн рублей. До конца месяца планируется направить до 10 млн рублей.

Напомним, задолженность по зарплате перед работниками группы компаний «Кингкоул» на начало 2017 года составляла около 200 млн рублей.