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11:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За три года в пищевую отрасль края инвестировали 1,6 млрд рублей

Объем инвестиций в пищевую отрасль региона равен 1,6 млрд рублей.

Объем инвестиций в пищевую отрасль Красноярского края с 2014 года составил более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

За последние 3 года 36 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности реализовали 46 проектов по модернизации и техническому оснащению. Кроме того, 8 фирм было создано с нуля. Благодаря проделанной работе в 2016 году объем товаров собственного производства вырос до 43,9 млрд рублей — это на 4,8% больше, чем в 2015. Однако в целом по стране рост производства в данной отрасли составил всего 2,1%.

В Красноярском крае стали производить больше мясной продукции — на 8%, сливочного масла — на 15,7%, сыра и сырных продуктов — на 9,5%, макаронных изделий — на 22,4%.

«Продолжается и модернизация производств. В южной группе районов, в поселке Курагино ООО «Саянмолоко» ведет строительство зерноперерабатывающего комплекса мощностью переработки 90 тыс. тонн в год. Создание таких же мощностей планируется и в Краснотуранском районе. В Шушенском районе должен появиться цех, который сможет перерабатывать 50 тонн рыбы в год, в Минусинском районе планируется расширение зерноперерабатывающих мощностей ООО «Мельник», — прокомментировал министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

В этом году специалисты также замечают рост продукции. За первый квартал 2017 года ее объемы увеличились на 7,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Также, в ближайшие 2 года в пищевой отрасли региона будет реализовано 17 инвестиционных проектов более чем на 1 млрд рублей.

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