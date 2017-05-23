Новосибирский Технопарк подсчитал убытки на стройке «Горок Академпарка»

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Сегодня на сессии депутаты Заксобрания заслушали отчет о финансово-хозяйственной деятельности Новосибирского Технопарка. Этим учреждением депутаты заинтересовались еще в прошлом году, была проведена проверка котрольно-счетной палатой, были выявлены нарушения, был снят с должности прежний руководитель, созданы рабочие группы в самом Заксобрании и в правительстве для анализа работы инновационного учреждения. Сегодня глава АИР Владимир Никонов отчитался об одной из составляющих этого проекта — строительства жилья для резидентов Технопарка. В свое время рядом с самим зданием была выделена земля для строительства коттеджей. Сегодня Никонов признал, что при реализации этого проекта были допущены нарушения, были сорваны сроки, сам проект стал убыточным. От резидентов стали поступать заявки на строительство более дешевого жилья. Часть земли отдали под строительство многоквартирных домов. Сегодня глава АИРа сказал, что усилия для создания нормальных условий для работы предпринимаются. Кроме того, губернатор Новосибирской области заявил, что готовится перезагрузка всего проекта технопарка».

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Однозначно возникает вопрос, когда стартапы, которые выросли в стенах Технопарка, становятся компаниями и производят продукты, для которых нужна лабораторная база, нужны производственные площади. Ищем решение — закрепить за Технопарком какой-то земельный ресурс промышленно-лабораторного предназначения для реализации резидентами своей деятельности».

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Сегодня депутаты воздержались от резких оценок. Отчет АИРа приняли к сведению. Намерение сохранить пристальный контроль за важным для Новосибирской области проектом сохраняется».