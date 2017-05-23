В Волгограде на пяти магистралях установят 86 современных остановок

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе администрации Волгограда, новые современные остановочные павильоны, оборудованные для удобства пассажиров электронными информационными табло, разместят на пяти городских магистралях.

Дизайн-проекты остановочных павильонов уже утверждены, через несколько дней будет объявлена конкурсная процедура по определению предприятия-изготовителя.

Новые остановочные павильоны на обустроенных посадочных площадках появятся по пр. им. В. И. Ленина, ул. им. Рокоссовского, пр. им. Маршала Г. К. Жукова, ул. Исторической и Рабоче-Крестьянской. Масштабное обновление и благоустройство автобусных и троллейбусных остановок позволит обеспечить пассажирам тот уровень транспортного обслуживания, которого они действительно достойны.

Электронные табло появится в ближайшее время на остановках «Ул. Тополевая», «Ул. Хиросимы» и «Дом Союзов». Подобные устройства уже успешно функционируют в различных городах России, например, в Москве или Казани. В Волгограде их установят впервые, и передачу данных о движении транспорта на табло обеспечат при помощи ГЛОНАСС, модулями которых оборудован подвижной состав на опорных и ряде вспомогательных маршрутах.