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12:05 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде на пяти магистралях установят 86 современных остановок

Этим летом в Волгограде начнется обустройство 86 остановок наземного общественного транспорта.

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе администрации Волгограда, новые современные остановочные павильоны, оборудованные для удобства пассажиров электронными информационными табло, разместят на пяти городских магистралях.

Дизайн-проекты остановочных павильонов уже утверждены, через несколько дней будет объявлена конкурсная процедура по определению предприятия-изготовителя.

Новые остановочные павильоны на обустроенных посадочных площадках появятся по пр. им. В. И. Ленина, ул. им. Рокоссовского, пр. им. Маршала Г. К. Жукова, ул. Исторической и Рабоче-Крестьянской. Масштабное обновление и благоустройство автобусных и троллейбусных остановок позволит обеспечить пассажирам тот уровень транспортного обслуживания, которого они действительно достойны.

Электронные табло появится в ближайшее время на остановках «Ул. Тополевая», «Ул. Хиросимы» и «Дом Союзов». Подобные устройства уже успешно функционируют в различных городах России, например, в Москве или Казани. В Волгограде их установят впервые, и передачу данных о движении транспорта на табло обеспечат при помощи ГЛОНАСС, модулями которых оборудован подвижной состав на опорных и ряде вспомогательных маршрутах.

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