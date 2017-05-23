В Волгограде на пяти магистралях установят 86 современных остановок
Этим летом в Волгограде начнется обустройство 86 остановок наземного общественного транспорта.
Этим летом в Волгограде начнется обустройство 86 остановок наземного общественного транспорта.
Как сообщили VOLGOGRADRU в
Новые остановочные павильоны на обустроенных посадочных площадках появятся по пр. им. В. И. Ленина, ул. им. Рокоссовского, пр. им. Маршала Г. К. Жукова, ул. Исторической и
Электронные табло появится в ближайшее время на остановках «Ул. Тополевая», «Ул. Хиросимы» и «Дом Союзов». Подобные устройства уже успешно функционируют в различных городах России, например, в Москве или Казани. В Волгограде их установят впервые, и передачу данных о движении транспорта на табло обеспечат при помощи ГЛОНАСС, модулями которых оборудован подвижной состав на опорных и ряде вспомогательных маршрутах.