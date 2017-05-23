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11:45 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье пройдёт XII международный Конгресс рыбаков

Мероприятия состоится вновь состоится на дискуссионных площадках приморской столицы.

С 5 по 6 октября во Владивостоке состоится XII международный Конгресс рыбаков, который традиционно объединит на двух дискуссионных площадках ведущих экспертов в области рыболовства и науки, представителей различных рыбных отраслей и общественных организаций Приморья.

В этом году открытие международного форума состоится в здании администрации Приморского края, а на следующий день программа мероприятия переместится в отель «Хендэ».

Вице-губернатор Денис Бочкарев отметил, что Конгресс станет одним из ключевых мероприятий года, направленных на развитие краевой рыбной отрасли.

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