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13:11 (мск), источник: Фонтанка

Троицкий и Биржевой мосты получили QR-код с аудиогидом

Ещё на двух мостах Петербурга появились QR-коды, которые позволят обладателям смартфонов услышать историю создания переправ и малоизвестные исторические факты.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили 22 мая в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного, специальные наклейки уже есть на павильонах охраны Троицкого и Биржевого мостов. Звуковые дорожки записаны на русском, китайском и английском языках.

Первым QR-код с восьмиминутной аудиоэкскурсией получил Дворцовый мост в качестве «подарка» от компании «Мостотрест» на столетний юбилей. Всего же аудиогиды созданы для пяти мостов. В Смольном уточнили, что в скором времени QR-коды разместят на Благовещенском и Большеохтинском мостах.

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