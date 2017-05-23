Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ узнали о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Украинцев призвали оборвать связи с родными из РФ
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Вопрос по Курилам решен, а Путин и Абэ разыгрывают спектакль – AI
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
13:08 (мск), источник: РБК

Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево

По подсчетам экспертов Greenpeace, из-за превращения старых дворов в стройплощадки в Москве может быть уничтожено 2700 гектаров зеленых насаждений.

Источник: Агентство «Москва»

Снос нескольких тысяч домов в рамках программы реновации жилого фонда Москвы (в предварительный список включено около 4,5 тыс. зданий) и строительство на их месте новых домов приведут к «колоссальному ущербу» зеленым насаждениям Москвы, предупреждает Greenpeace.

По подсчетам экспертов организации, превращение дворов, которые создают запланированные к сносу дома, в стройплощадки приведет к уничтожению 2,7 тыс. гектаров растительности, что вчетверо превышает потери за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в старой Москве.

При этом в целом ряде районов потери могут быть существенно выше. Так, например, Кузьминки, Черемушки, Зюзино, Царицыно, Перово, Новогиреево, Марфино, Коптево, Северное Измайлово, а также Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский, и Нижегородский районы столицы могут лишиться четверти своей растительности.

Читайте также
Более 90% проголосовавших москвичей поддержали снос пятиэтажек

Руководитель исследовательских проектов «Гринпис России» Василий Яблоков пояснил РБК, что анализ проводился по открытым данным космической съемки кварталов Москвы.

«На карте съемки отмечали адреса нескольких тысяч домов, которые предложены для программы реновации. Списки указаны в последнем перечне на сайте стройкомплекса Москвы», — уточнил он, пояснив, что так как предполагается поквартальный снос, Greenpeace подсчитал сколько растительности в зоне сноса будет уничтожено.

«Под снос попадают наиболее экологически эффективные зеленые зоны, там растут деревья, которые посадили несколько десятилетий назад. Они уже сформировали экосистемы, выполняющие важные функции, без которых жизнь в городе была бы невыносимой: они очищают воздух, регулируют микроклимат, являются местом прогулок и отдыха», — говорится в сообщении Greenpeace.

Реновационные технологии: как в мире решали проблему устаревшего жилья.

Эксперты организации предупреждают, что посаженные на месте срубленных деревья «достигнут тех же показателей экологической эффективности» лишь через несколько десятилетий, в то время как рост плотности населения из-за строительства на месте пятиэтажек высотных домов увеличит спрос на зелень.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

https://ok.ru/video/293704501946?fromTime=1
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Реновация в действии: кого снесут 1-ми и куда переселят
22 мая© Ньюстюб
Порошенко публично освистали после официального мероприятия
Британская полиция узнала имя исполнителя теракта в Манчестере
Агентство: старение населения угрожает кредитоспособности России
Белый дом: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери Зак Снайдер попытался вернуться к работе после трагедии, но понял, что груз слишком тяжел
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь