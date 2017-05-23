Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево
По подсчетам экспертов Greenpeace,
По подсчетам экспертов Greenpeace,
Снос нескольких тысяч домов в рамках программы реновации жилого фонда Москвы (в предварительный список включено около 4,5 тыс. зданий) и строительство на их месте новых домов приведут к «колоссальному ущербу» зеленым насаждениям Москвы, предупреждает Greenpeace.
По подсчетам экспертов организации, превращение дворов, которые создают запланированные к сносу дома, в стройплощадки приведет к уничтожению 2,7 тыс. гектаров растительности, что вчетверо превышает потери за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в старой Москве.
При этом в целом ряде районов потери могут быть существенно выше. Так, например, Кузьминки, Черемушки, Зюзино, Царицыно, Перово, Новогиреево, Марфино, Коптево, Северное Измайлово, а также Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский, и Нижегородский районы столицы могут лишиться четверти своей растительности.
Руководитель исследовательских проектов «Гринпис России» Василий Яблоков пояснил РБК, что анализ проводился по открытым данным космической съемки кварталов Москвы.
«На карте съемки отмечали адреса нескольких тысяч домов, которые предложены для программы реновации. Списки указаны в последнем перечне на сайте стройкомплекса Москвы», — уточнил он, пояснив, что так как предполагается поквартальный снос, Greenpeace подсчитал сколько растительности в зоне сноса будет уничтожено.
«Под снос попадают наиболее экологически эффективные зеленые зоны, там растут деревья, которые посадили несколько десятилетий назад. Они уже сформировали экосистемы, выполняющие важные функции, без которых жизнь в городе была бы невыносимой: они очищают воздух, регулируют микроклимат, являются местом прогулок и отдыха», — говорится в сообщении Greenpeace.
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Эксперты организации предупреждают, что посаженные на месте срубленных деревья «достигнут тех же показателей экологической эффективности» лишь через несколько десятилетий, в то время как рост плотности населения